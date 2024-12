Suspects radicalisés inculpés pour projet d'attentat en France

ATS Agence télégraphique suisse

La justice française a inculpé et écroué samedi trois jeunes hommes soupçonnés d'avoir projeté une attaque à l'explosif sur le territoire français, a appris dimanche l'AFP de source proche du dossier, confirmée par le parquet national antiterroriste (Pnat). Les suspects, âgés de 19 et 20 ans, ont été interpellés mardi et mercredi à Nîmes (sud) et à Nantes (ouest) dans le cadre d'une enquête ouverte le 20 novembre, selon les mêmes sources.

D'après deux sources proches du dossier, ils s'étaient radicalisés autour de thèses jihadistes, échangeaient sur internet et avaient commandé du matériel pour fabriquer des engins explosifs artisanaux. «Les cibles ne sont pas consolidées» à ce stade de l'enquête, a précisé l'une des sources, alors qu'une autre a évoqué un possible projet d'attaque contre la mairie de Poitiers (centre-ouest).

Deux d'entre eux sont poursuivis pour fabrication non autorisée d'engin explosif et pour détention et transport de substance ou produit incendiaire ou explosif, a précisé le Pnat. Comme le troisième mis en cause, ils sont aussi poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.