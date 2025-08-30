Un conducteur aurait délibérément foncé sur un groupe, faisant un mort et cinq blessés. L'incident est survenu après une altercation dans un bar. Trois personnes sont en garde à vue et une enquête pour homicide est ouverte.

Trois personnes ont été placées en garde à vue. (Image prétexte) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le conducteur d'une voiture aurait percuté «délibérément» un groupe de personnes dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre-ville d'Evreux, faisant un mort et cinq blessés, dont deux en urgence absolue, a-t-on appris auprès du parquet de la ville normande.

Après une altercation dans un bar, vers 4h, «une personne serait allée chercher un véhicule (...) et aurait reculé délibérément à grande vitesse en marche arrière dans la foule qui était à l'extérieur de l'établissement», a déclaré Rémi Coutin procureur de la République d'Evreux à l'AFP, précisant que trois personnes ont été placées en garde à vue. Une enquête de flagrance a été ouverte pour homicides et tentatives d'homicides, selon le magistrat.

Développement suit