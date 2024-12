Bayrou attendu à Mayotte dimanche et lundi

François Bayrou effectuera dimanche et lundi un déplacement à Mayotte, ravagée par le cyclone Chido, a-t-on appris jeudi auprès de Matignon à l'issue d'une réunion sur la situation de l'île.

Le Premier ministre sera accompagné des ministres d'État Élisabeth Borne (Éducation) et Manuel Valls (Outremer), des ministres Valérie Létard (Logement) et Yannick Neuder (Santé) et du ministre délégué et ancien sénateur de Mayotte Thani Mohamed Soilihi (Francophonie et des Partenariats internationaux).