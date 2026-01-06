Un adolescent en détresse psychologique a provoqué un incendie dans une station essence à Annecy mardi matin, en mettant le feu à des bonbonnes de gaz. Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes, deux d'entre eux ont été légèrement blessés.

Un ado essaie de mettre fin à ses jours mais déclenche un incendie

Un ado essaie de mettre fin à ses jours mais déclenche un incendie

AFP Agence France-Presse

Un adolescent qui voulait se suicider a mis le feu mardi à des bouteilles de gaz, dont certaines ont explosé, dans une station essence à Annecy, avant d'être arrêté, et l'incendie près d'habitations et d'une école a vite été maîtrisé par les pompiers, selon des sources concordantes.

Deux pompiers ont été légèrement blessés par l'explosion de petites bouteilles de gaz, a précisé à l'AFP le commandant Alexandre Ravel, qui dirigeait les secours. Ils ont été conduits à l'hôpital «pour un bilan» médical. Il n'y a eu aucun autre blessé, a assuré à l'AFP la préfecture de Haute-Savoie.

L'adolescent, dont l'âge n'a pas été précisé, «qui souffre d'une grande fragilité psychologique», a pu être retenu par un témoin avant d'être arrêté par la police, a expliqué à l'AFP une source proche de l'enquête. «Il voulait en finir avec ses jours» et ses vêtements étaient imbibés d'hydrocarbure, selon cette source qui n'a pas été en mesure de dire s'il avait mis le feu directement au stock de bonbonnes de gaz ou bien par accident en tentant de s'immoler.

Le mineur a été placé en garde à vue, «sain et sauf», a précisé cette source. Une enquête confiée à la police par le parquet est en cours, selon la préfecture de Haute-Savoie interrogée sur les causes de l'incendie. Peu avant 8h00, «des bouteilles de gaz de cette station d'essence ont explosé, suivi d'un incendie», a précisé la préfecture.

L'incendie rapidement maîtrisé

L'incendie a pu être rapidement maîtrisé par les pompiers, selon cette source. Une vidéo reprise sur le compte X du Dauphiné Libéré montre les pompiers luttant contre le feu à proximité d'un commerce ouvert et de petits immeubles de trois ou quatre étages.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«La partie administrative» de la station d'essence a été endommagée mais les pompiers, arrivés d'une caserne proche, sont parvenus rapidement à éteindre les flammes avant qu'elles ne se propagent aux pompes à essence et aux cuves de carburants, a expliqué le commandant Ravel. La préfecture avait rapidement demandé sur X aux habitants d'éviter le secteur et la police avait bloqué l'accès à cette portion de la rocade.

L'explosion a eu lieu au moment où de premiers élèves d'une école maternelle et primaire arrivaient avec leurs parents, non loin de la station, selon la source proche de l'enquête. Elle a été fermée pour la matinée par la mairie.