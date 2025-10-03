DE
FR

Pas de passage en force pour son budget
Sébastien Lecornu promet de gouverner sans 49.3

Dans une allocution surprise e vendredi, Sébastien Lecornu a promis de gouverner sans recourir au 49.3. Le Premier ministre français renonce ainsi à passer en force le projet de budget 2026 à l'Assemblée nationale.
Publié: il y a 20 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Partager
Écouter
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé vendredi qu'il «renonçait» à utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour gouverner, et notamment faire adopter le budget sans vote.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Dès lors que le gouvernement ne peut plus être en situation d'interrompre les débats, il n'y a donc plus aucun prétexte pour que ces débats (parlementaires) ne démarrent pas la semaine prochaine», a déclaré le Premier ministre depuis Matignon à l'adresse des oppositions qu'il va recevoir dans la matinée.

Sébastien Lecornu avait promis des ruptures avec ces prédécesseurs, qui avaient abondamment utilisé l'article 49.3 de la Constitution. En voici peut-être une première.

Développement suit

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus