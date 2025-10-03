Dernière mise à jour: il y a 17 minutes

Dans une allocution surprise e vendredi, Sébastien Lecornu a promis de gouverner sans recourir au 49.3. Le Premier ministre français renonce ainsi à passer en force le projet de budget 2026 à l'Assemblée nationale.

Pas de passage en force pour son budget

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé vendredi qu'il «renonçait» à utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour gouverner, et notamment faire adopter le budget sans vote.

«Dès lors que le gouvernement ne peut plus être en situation d'interrompre les débats, il n'y a donc plus aucun prétexte pour que ces débats (parlementaires) ne démarrent pas la semaine prochaine», a déclaré le Premier ministre depuis Matignon à l'adresse des oppositions qu'il va recevoir dans la matinée.

Sébastien Lecornu avait promis des ruptures avec ces prédécesseurs, qui avaient abondamment utilisé l'article 49.3 de la Constitution. En voici peut-être une première.

