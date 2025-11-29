Alerte à la bombe au siège de France Télévisions à Paris. L'évacuation des locaux a été ordonnée samedi après-midi après la menace d'explosion. L'alerte a été levée aux alentours de 19h.

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Une alerte à la bombe a touché France Télévisions, ce samedi 29 novembre, autour de 17h30. Le siège parisien du groupe audiovisuel public – qui comprend plusieurs chaînes comme France 2, France 3, France 4, France 5 – a dû être évacué, a communiqué Franceinfo cet après-midi. Selon France Télévisions, une personne aurait contacté la police pour lui annoncer son intention de faire exploser les locaux.

Pas de suspect trouvé

Les forces de l'ordre ont été déployées sur place. Un périmètre de sécurité a été bouclé, et aucun suspect n'aurait été trouvé proche des lieux, a affirmé une source policière à France Télévisions.

L'AFP cite une porte-parole du groupe, qui indique qu'aux alentours de 19h00, la levée de doute était terminée. Les équipes ont alors pu réintégrer le bâtiment situé dans le 15e arrondissement de Paris.