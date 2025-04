Dans l'affaire Bétharram, 48 nouvelles plaintes ont été déposées, portant le nombre total à 200. Photo: AFP

Le collectif des anciens élèves victimes de violences physiques et sexuelles à Bétharram (près de Lourdes) va déposer 48 nouvelles plaintes mercredi au parquet de Pau, ce qui portera le chiffre total à 200 dans ce dossier, a indiqué son porte-parole. Elles sont a priori toutes prescrites, selon Alain Esquerre, qui précise à l'AFP que 90 des 200 plaintes déposées depuis février 2024 portent sur des faits à caractère sexuel.

L'une des 48 nouvelles plaintes porte sur des faits de viol en réunion, commis par deux prêtres, a ajouté le porte-parole, lui-même ancien élève de l'établissement catholique privé sous contrat, situé au sud de Pau.

Deux plaintes pas prescrites

Le nombre de plaintes collectées s'est nettement accéléré depuis la médiatisation accrue de l'affaire il y a deux mois. «Quarante-huit plaintes en un peu plus d'un mois, c'est énorme», relève Alain Esquerre.

Seules deux plaintes ne sont, à ce jour, pas prescrites et ont conduit à la mise en examen, le 21 février, d'un ancien surveillant de l'établissement pour «agression sexuelle sur mineur de quinze ans en 2004» et «viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité commis entre 1991 et 1994».

Un autre surveillant et un prêtre placé en garde à vue avaient, en revanche, bénéficié de la prescription, dans ce dossier où les sévices dénoncés s'étalent de 1957 à 2004, avait alors indiqué le parquet.