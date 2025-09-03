Une policière consulte un organigramme de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, le 9 janvier 2004.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
Le tribunal judiciaire de Paris a condamné mercredi l'Etat pour faute lourde dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, victime de Michel Fourniret disparue il y a plus de 20 ans, selon une décision consultée par l'AFP.
«Le manque de moyens humains et les dysfonctionnements» dans ces investigations «constituent une faute lourde et engagent à ce titre la responsabilité de l'Etat», précise le tribunal, le condamnant à payer 50'000 euros au titre du préjudice moral à Eric Mouzin, père de la fillette disparue en 2003 à l'âge de 9 ans.