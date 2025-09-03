L'État français a été condamné pour faute lourde dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le paiement de 50'000 euros au père de la fillette, citant des dysfonctionnements et un manque de moyens.

Une policière consulte un organigramme de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, le 9 janvier 2004. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné mercredi l'Etat pour faute lourde dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, victime de Michel Fourniret disparue il y a plus de 20 ans, selon une décision consultée par l'AFP.

«Le manque de moyens humains et les dysfonctionnements» dans ces investigations «constituent une faute lourde et engagent à ce titre la responsabilité de l'Etat», précise le tribunal, le condamnant à payer 50'000 euros au titre du préjudice moral à Eric Mouzin, père de la fillette disparue en 2003 à l'âge de 9 ans.



