Emmanuel Macron réaffirme sa confiance en François Bayrou, malgré les pressions liées à l'affaire Bétharram. Le président souligne la clarté des réponses du Premier ministre et s'engage à poursuivre la lutte contre les violences faites aux enfants.

Le scandale de Bétharram éclabousse le Premier ministre Bayrou de plein fouet. Photo: AFP

François Bayrou, sous pression depuis deux semaines dans l'affaire Bétharram, a «toute ma confiance», a déclaré samedi Emmanuel Macron en marge du Salon de l'agriculture à Paris. «Le Premier ministre a répondu à toutes les questions sur ce sujet avec beaucoup de clarté. Le Premier ministre, je l'ai nommé et il a toute ma confiance», a dit le chef de l'Etat.

Des témoins accusent François Bayrou, ministre de l'Éducation de 1993 à 1997, d'avoir été au courant à l'époque d'accusations de violences sexuelles au sein de cet établissement du Béarn fréquenté par plusieurs de ses enfants, ce qu'il a démenti à plusieurs reprises. Vendredi, il a dénoncé «la mécanique du scandale qu'on cherche» et les attaques visant sa «famille» au lendemain de la diffusion, par Mediapart, d'une vidéo. Une ancienne professeure de mathématiques de Bétharram y réaffirme avoir alerté, au milieu des années 1990, celui qui était alors ministre de l'Éducation nationale et son épouse, qui enseignait le catéchisme dans l'école.

Audit global demandé par la Ciivise

Un ex-surveillant général de Bétharram a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire dans cette affaire de violences sur mineurs s'étalant sur des décennies, deux autres hommes qui avaient été placés en garde à vue bénéficiant de la prescription. Ces trois personnes sont les seules encore en vie parmi les 11 mises en cause pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées par les 112 victimes déclarées au sein de l'établissement.

«Ces témoignages, des années, des dizaines d'années après, sont extrêmement bouleversants», a souligné le chef de l'Etat. «Le combat de la lutte contre les violences qui sont faites à nos enfants, c'est le mien depuis le début et je le mènerai jusqu'au bout», a-t-il ajouté. La Commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a demandé mercredi un audit global sur les dispositifs d'alerte existants dans les établissements accueillant des enfants après les révélations de l'affaire Bétharram.