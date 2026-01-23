A Paris, le parquet a requis cinq ans de prison, dont trois ans ferme, contre Christophe Ruggia pour agressions sexuelles sur Adèle Haenel entre 2001 et 2004, lors du tournage de «Les diables».

AFP Agence France-Presse

Le parquet a requis vendredi en appel à Paris cinq années de prison, dont trois ans ferme, à l'encontre du cinéaste français Christophe Ruggia pour agressions sexuelles sur l'actrice Adèle Haenel entre ses 12 et 14 ans. Aujourd'hui âgé de 61 ans, Christophe Ruggia est jugé pour agressions sexuelles de 2001 à 2004 sur la comédienne, dans la foulée de l'éprouvant tournage du film d'auteur «Les diables», où le réalisateur, de 24 ans son aîné, avait offert à la jeune adolescente son premier rôle de cinéma.

«Malaise» sur le plateau

Elle avait joué le rôle principal de cette histoire de fugue d'un frère et d'une sœur qui tourne à l'inceste, avec des scènes de sexe entre les enfants et de longs gros plans sur le corps nu de la comédienne. Plusieurs adultes sur le plateau avaient dit leur «malaise» face au comportement «déplacé» du réalisateur avec son actrice, choisie lors d'un casting à 11 ans.

«Est-ce que l'ancienneté des faits doit être un élément qui vient amoindrir la sévérité de la sanction (...) et justifie qu'il ne connaisse pas l'emprisonnement réel?», a déclaré l'avocat général Alexis Bouroz dans son réquisitoire. Le réalisateur avait été condamné à une peine sous bracelet électronique en première instance. Adèle Haenel, actrice doublement césarisée de 36 ans, a depuis tourné le dos au cinéma.