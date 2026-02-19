Le parquet général de Paris a requis sept ans de prison contre le rappeur Naps. Ce dernier est accusé d'avoir violé une femme en 2021.

Le parquet général a requis jeudi sept ans de prison, avec mandat de dépôt à effet différé, contre le rappeur Naps, de son vrai nom Nabil Boukhobza, accusé d'avoir violé une femme dans son sommeil le 1er octobre 2021 dans une chambre d'hôtel parisienne.

«On essaie de vous faire croire qu'il s'agit de parole contre parole», mais de «très nombreux éléments objectifs» dans les déclarations «précises et circonstanciées» de la plaignante, qui «n'a jamais varié» dans son récit, prouvent un «rapport sexuel non consenti», a estimé l'avocate générale Sarah Cadeillan devant la cour criminelle de Paris, au dernier jour du procès du rappeur.