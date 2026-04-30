Un bus transportant quatre personnes tombe dans la Seine

Un bus a chuté dans la Seine ce jeudi matin à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, après avoir heurté une voiture. Quatre passagers ont été secourus, mais des vérifications sont en cours pour d'éventuels autres occupants.

AFP Agence France-Presse

Un bus est tombé, jeudi matin, dans la Seine dans l'Essonne, à hauteur de la commune de Juvisy-sur-Orge (sud francilien), et quatre personnes ont été secourues «saines et sauves», a-t-on appris de source proche du dossier.

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Selon de premiers éléments, le bus a heurté un véhicule en stationnement avant de tomber dans la Seine. «Quatre personnes qui étaient dans le bus sont sorties saines et sauves», a précisé cette source, ajoutant qu'il fallait encore vérifier qu'aucun autre passager n'était coincé dans le véhicule.

Selon des sources syndicales, il s'agissait d'un «bus en 'formation'». «C'est pour ces raisons qu'il n'y avait que six personnes à bord, le chauffeur, le formateur et quatre personnes. Il aurait percuté un véhicule en stationnement et aurait fini sa course dans la Seine», ont ajouté ces sources. Le véhicule en stationnement percuté a lui aussi fini dans le fleuve mais personne ne se trouvait à l'intérieur.



