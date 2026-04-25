Quatre adolescents de 16 à 18 ans ont perdu la vie samedi soir à Mairy-sur-Marne. Leur voiture a percuté un arbre. Le conducteur, âgé de 17 ans, avait un permis valide.

Quatre jeunes de 16 à 18 ans meurent dans un accident de la route

Quatre jeunes de 16 à 18 ans meurent dans un accident de la route

AFP Agence France-Presse

Quatre jeunes garçons âgés de 16 à 18 ans sont morts samedi soir dans un accident de la route après que leur véhicule s'est encastré contre un arbre sur une route départementale à hauteur de Mairy-sur-Marne (Marne), a-t-on appris auprès du parquet et des pompiers, confirmant une information de L'Union.

«Il s'agit d'un accident dramatique dont les causes restent, à ce stade, à déterminer. Il s'agit notamment de comprendre ce qui a pu provoquer la sortie de route», a indiqué à l'AFP le parquet de Châlons-en-Champagne.

Selon cette source, le conducteur, âgé de 17 ans, était titulaire du permis de conduire et les quatre occupants du véhicule sont décédés sur le coup. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Châlons-en-Champagne.