Sébastien Lecornu propose aux socialistes une taxe sur le patrimoine financier, alternative à la taxe Zucman qu’il juge dangereuse pour l’économie. Le PS pourra voter la taxe Zucman sans 49-3, mais le gouvernement ne la soutiendra pas.

Sébastien Lecornu a proposé une taxe sur le patrimoine financier au Parti socialiste, rejetant la taxe Zucman jugée néfaste. Photo: IMAGO/Bestimage

Sébastien Lecornu a proposé vendredi aux socialistes la création d'une «taxe sur le patrimoine financier» à la place de la taxe Zucman, réclamée par la gauche mais que le Premier ministre juge «dangereuse» pour l'économie et l'emploi, selon son entourage.

«Certaines optimisations fiscales de très grandes fortunes ne sont pas défendables», considère le locataire de Matignon, a-t-on souligné de même source. M. Lecornu propose donc au PS «la création d'une taxe sur le patrimoine financier (holding) qui ne touche pas le patrimoine professionnel». «Sans 49-3, le PS pourra proposer au vote la taxe Zucman, mais le gouvernement ne la soutiendra pas», a-t-on encore ajouté.