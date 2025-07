4,3 millions d'euros en jeu Le parquet européen ouvre une enquête sur le RN et ses alliés au Parlement

Le parquet européen ouvre une enquête sur le Rassemblement national et ses alliés d'extrême droite à Bruxelles. Des soupçons d'irrégularités financières portent sur plus de 4,3 millions d'euros dépensés entre 2019 et 2024.

Publié: il y a 29 minutes