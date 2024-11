La victoire de Donald Trump fait exploser le trafic sur Pornhub

Les élections américaines ont fait exploser le trafic sur Pornhub notamment le lendemain matin au réveil, au moment d'affronter la journée. Photo: Shutterstock

Solène Monney Journaliste Blick

Si les Etats-Unis sont polarisés, les Américains semblent unis sur un point: l'amour des sites pour adultes. Heureux ou malheureux du résultat des élections de mardi soir, les citoyens se sont rués sur Pornhub.

Les données compilées par le site coquin et partagées par le «New York Post» montrent une augmentation du trafic de 7% en moyenne dans le pays. Un pic de trafic 15% supérieur à la moyenne a été enregistré mercredi matin entre 8h et 9h. Sûrement pour «une session rapide avant que le chaos de la journée ne s'installe», s'amuse Pornhub.

Donald Trump, l'aphrodisiaque

Une baisse importante du trafic a toutefois été enregistrée le mardi soir à 19h. Ce qui veut dire que plusieurs dizaines de millions d'Américains ont préféré suivre les élections plutôt que de visiter Pornhub. Le meilleur aphrodisiaque? L'annonce de la victoire de Donald Trump. A peine quinze minutes après le discours du futur président, la courbe est repartie à la hausse. Il semblerait qu'après avoir suivi assidument les élections, les Américains avaient besoin de se détendre.

Les habitants de la Caroline du Sud, qui ont majoritairement voté pour Donald Trump, étaient les plus chauds. Le jour du scrutin, Pornhub a enregistré une hausse de 21% sur l'ensemble de la journée. Le District de Columbia n'a pas à rougir: il se classe deuxième avec 18%. Les citoyens de l'Etat qui ont voté à plus de 90% pour Kamala Harris, ont noyé leur chagrin dans du contenu X.

Au contraire, Washington avait le moral dans les chaussettes: la ville enregistre la plus forte baisse. Peu étonnant, les habitants de la capitale américaine sont connus pour être plus excités par la politique que par les sites porno. En tout cas, les élections ont réussi à faire vibrer les Américains.