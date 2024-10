Kamala Harris sort la carte du fascisme, mais ce n'est pas sans risque

Le présentateur de CNN Anderson Cooper a demandé mercredi à Kamala Harris: «Pensez-vous que Donald Trump est un fasciste?» Ce à quoi elle a répondu sans hésiter: «Oui, je le pense». Photo: AFP

L'ancien chef de cabinet de Donald Trump, John Kelly, 74 ans, a mis le feu aux poudres cette semaine dans la campagne électorale américaine. Il a déclaré au «New York Times» que Donald Trump tombait selon lui «sous la définition générale d'un fasciste». Le républicain gouvernerait comme un dictateur si on le laissait faire et ne comprendrait pas le concept d'État de droit. Mais pourquoi le débat sur le fascisme dans la campagne électorale américaine refait surface en ce moment?

John Kelly fait référence à la définition même du fascisme comme idéologie politique d'extrême droite, autoritaire et ultranationaliste, dans laquelle il existe un chef dictatorial et une répression de l'opposition. Selon l'ancien chef de cabinet, Donald Trump aurait déclaré: «Hitler a aussi fait quelques bonnes choses.» John Kelly est un ancien général quatre étoiles du corps des Marines américains. Il a été le chef de cabinet du républicain à la Maison Blanche de 2017 à 2019.

«Appel de détresse au peuple américain»

Peu de temps après, Kamala Harris a, elle aussi, utilisé ces mêmes termes lors d'une séance de questions-réponses avec des citoyens sur CNN dans l'État politiquement disputé de Pennsylvanie. Donald Trump est «de plus en plus instable» et «inadapté à la fonction», a déclaré la démocrate. À la question «Pensez-vous que Donald Trump est un fasciste?», elle a répondu sans hésiter: «Oui, je le pense.»

Kamala Harris a déclaré que John Kelly avait «lancé un appel de détresse au peuple américain» avec ses déclarations sur Donald Trump. Les personnes qui pourraient «retenir Trump» ne seront plus là à l'avenir, avait-il ajouté. La campagne de la démocrate se repose également sur un nouveau passage de John Kelly dans deux spots télévisés.

Donald Trump lui-même n'a eu que des moqueries à ce sujet. «Kamala Harris se rend compte qu'elle est en train de perdre, et de loin», a écrit l'homme de 78 ans sur son réseau social Truth Social. «C'est pourquoi elle durcit désormais de plus en plus sa rhétorique.» Dans le podcast de Joe Rogan, Donald Trump a qualifié John Kelly de «harceleur».

«Tout ce qu'elle fait maintenant est tactique»

Avec ce genre de comparaison, les démocrates tentent de mettre l'accent sur les aspects problématiques de la personnalité et de la politique du républicain. Mais cela sera-t-il efficace auprès des électeurs?

Le stratège politique Matt Bennett du think tank libéral de gauche Third Way a donné ses précisions à la BBC. «Tout ce qu'elle fait maintenant est tactique.» Kamala Harris fait en sorte que le plus grand nombre possible d'électeurs approuvent les propos de John Kelly. Elle veut ainsi gagner les républicains mécontents. «Des gens qui n'ont tout simplement pas le sentiment de pouvoir voter à nouveau pour Trump», a ajouté Matt Bennett.

La stratège républicaine Denise Grace Gitsham a fait remarquer à la BBC que les électeurs avaient déjà entendu une rhétorique similaire sur Donald Trump depuis 2016, de sorte que de nouvelles accusations n'auraient guère d'influence sur l'élection.

«Ressemble beaucoup aux fascismes d'origine»

Daniel Steinmetz-Jenkins, professeur assistant à l'université Wesleyan dans l'État du Connecticut, a souligné à CNN qu'il existe une longue histoire dans laquelle les Américains des deux côtés du spectre politique ont tenté de qualifier leurs adversaires de «fascistes». Après l'entrée de Kamala Harris dans la course à la présidence en août, elle a d'abord mené une campagne positive de «politique de la joie».

Mais maintenant que les démocrates ont peur de perdre, elle a mis en avant la menace d'un Donald Trump fasciste. «Ce dont nous avons besoin, c'est d'un plan qui inspire les gens à voter pour les démocrates et non d'une tactique de la peur», déplore Daniel Steinmetz-Jenkins.

Robert Paxton, professeur émérite de l'université de Columbia et auteur du livre «Anatomie du fascisme», cite la prise du Capitole du 6 janvier 2021 comme preuve d'une politique fasciste de Donald Trump. «Cela bouillonne d'en bas de manière très inquiétante, et cela ressemble beaucoup aux fascismes originels», a déclaré Robert Paxton au «New York Times Magazine».

«Tiré par les cheveux»

David Kertzer, professeur d'histoire à l'université Brown, a déclaré à ABC News qu'il avait été «un peu horrifié» d'entendre Kamala Harris qualifier Donald Trump de fasciste. «Il y a certains échos, mais dans l'optique de transformer le parti républicain en un État à parti unique, cela semble assez tiré par les cheveux pour le moment», a déclaré l'historien.

Le journal britannique «The Economist» a écrit dans un commentaire qu'il n'était pas faux de «décrire la politique autoritaire violente de Trump, faite de xénophobie, de nostalgie et de mépris de la loi, comme une variante moderne du fascisme». Donald Trump, s'il est élu, pourrait causer des dommages durables à la démocratie américaine. «Mais l'utilisation de ce mot n'est peut-être pas le meilleur moyen de convaincre les électeurs.»