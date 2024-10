A seulement neuf jours des élections présidentielles, Donald Trump semble convaincre davantage les Américains et les Américaines que Kamala Harris. Comment cela est-il possible? Blick propose une explication.

Le républicain semble avoir pris l'avantage dans la course à la présidentielle

Donald Trump a été photographié en plein travail dans un McDonald's. Mais pourquoi cette mise en scène est-elle un coup de génie? Photo: Getty Images

Peter Hossli

Trois quarts des Suisses éliraient Kamala Harris comme nouvelle présidente des Etats-Unis. Seuls 13% des Suisses interrogés souhaiteraient envoyer Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est ce que révèle un sondage publié récemment.

Les Américains et les Américaines pensent toutefois différemment – aux Etats-Unis, le résultat semble nettement moins tranché. Environ 48% veulent voter pour Harris le 5 novembre, 48% pour Trump. Tandis que les 4% d'électeurs restants sont considérés comme indécis.

Pourquoi une femme politique qui aurait une nette majorité en Suisse reçoit-elle beaucoup moins de soutien dans son propre pays? Et pourquoi de nombreux Américains veulent-ils d'un homme politique extrêmement controversé?

Une mise en scène remarquable

Un début d'explication mène au McDonald's: la semaine dernière, Donald Trump a enfilé un tablier sur sa chemise blanche et son éternelle cravate rouge pour qu'on lui montre comment préparer des frites. Il a ensuite tendu la commande de fast-food à un client à travers la fenêtre d'un drive en Pennsylvanie.

Donald Trump tend des frites à travers la fenêtre d'un restaurant McDonald's en Pennsylvanie, et semble ainsi proche du peuple. Photo: Getty Images

Ses partisans l'ont célébré: Trump «comprend ainsi les gens simples». Le républicain montre du respect pour un travail que des millions de personnes connaissent et que beaucoup ne font qu'à contrecœur. Ses adversaires se sont moqués de lui, en pointant le fait que ce n'était que du théâtre politique, une mise en scène dans un McDonald's fermé spécialement pour Trump.

Le plus important, c'est que pendant plusieurs jours, Trump a attiré toute l'attention sur lui. Lors de son apparition dans le fast-food, il avait l'air authentique et plein d'énergie malgré son âge. Kamala Harris n'a pas eu cette couverture médiatique récemment. Elle peine en plus à expliquer au peuple américain pourquoi il faudrait voter pour elle – sauf pour empêcher Trump d'accéder à nouveau au pouvoir.

Les réactions face au coup de pub de Trump sont en tout cas révélatrices de la lutte pour la présidence américaine à neuf jours de la fermeture des bureaux de vote. Trump donne le ton. La vice-présidente Kamala Harris est alors obligée de réagir.

Où en sont les sondages?

Les neuf derniers jours seront un marathon que Trump et Harris doivent accomplir à la vitesse d'un sprint. Des apparitions non-stop, une vague de spots publicitaires, des attaques mesquines – une chose est sûre: ce sera serré.

Les derniers chiffres montrent un léger avantage pour Donald Trump; les sondages évoluent en sa faveur depuis environ trois semaines. Le site de paris Polymarket estime ses chances de victoire à 64%, contre seulement 36% pour celle de Harris.

L'engouement pour la candidate démocrate s'estompe, comme le montrent les valeurs moyennes des sondages «Real Clear Politics» dans les sept Swing States décisifs. Donald Trump mène de justesse en Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin, au Nevada et en Caroline du Nord, ainsi qu'un peu plus nettement en Géorgie et en Arizona.

Il y a de plus une information importante à prendre en compte: Trump fait traditionnellement moins bien dans les sondages que lors des élections.

Pour pouvoir entrer à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025, l'un des candidats doit remporter quatre des sept États. Ce qui est inquiétant pour Kamala Harris, c'est que dans les États où les bureaux de vote sont déjà ouverts, les républicains n'ont jamais été aussi nombreux à voter.

L'importance des thèmes abordés

Mais alors, comment expliquer la différence de perception de Trump entre l'Europe et les Etats-Unis? «Oui, il est bruyant et dit parfois des choses stupides, estime Susan Worth-Stürzinger, une double-nationale américano-suisse originaire du New Jersey. Mais pour moi, ce qui compte, c'est ce que quelqu'un fait.»

Selon elle, Donald Trump a tenu ses promesses en tant que président: «Nos impôts étaient plus bas, l'économie allait mieux, les prix baissaient. Nous n'avions pas cet afflux massif et incontrôlé d'immigrants illégaux.»

Aux Etats-Unis, on entend souvent le même discours que celui tenu par l'entrepreneuse américano-suisse. L'inflation, la migration et les guerres sont les thèmes centraux de cette campagne électorale. Et au moins la moitié des électeurs pensent obtenir de meilleures solutions de la part de Trump. Ils voient en Kamala Harris une femme politique qui n'a pas eu beaucoup d'impact en tant que vice-présidente.

Ses apparitions ne convainquent pas: Kamala Harris à Atlanta, Géorgie. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Et les thèmes à l'avantage de Kamala Harris? Le fait que Trump soit un criminel condamné a moins de force de frappe qu'on ne le pensait dans la campagne électorale. La menace qu'il abolirait le droit à l'avortement dans tout le pays n'a pas fonctionné. Le républicain lui-même a déclaré qu'il opposerait son veto à une telle loi. Il réfute les tentatives de mettre en doute sa forme physique et mentale en évoquant ses longues journées de travail.

L'argument central de Harris – «Je ne suis pas Trump» – ne tient pas dans les régions économiquement faibles. Ce qui s'exprime également dans son soutien en baisse auprès des communautés latinos et afro-américaines. Les personnes qui votent veulent un homme qui parle des prix élevés de l'essence plutôt qu'une femme qui dit qu'elle ne fera rien différemment de Joe Biden. Sa récente déclaration sur Trump le qualifiant de «fasciste» semble ne mener à rien.

La popularité ne compte pas tant que ça

Donald Trump est moins populaire que la vice-présidente démocrate, mais il s'en sort mieux qu'en 2016. Actuellement, son déficit de sympathie est de 9 points. En 2016, la baisse était de 26 points, ce qui ne l'avait pas empêché de remporter les élections.

De son côté, Kamala Harris a gagné en popularité depuis qu'elle est devenue l'adversaire de Trump. Son score est passé de -15 à plus 1 point. Aujourd'hui, ces chiffres sont de nouveau en baisse. Elle n'a pas réussi à convaincre lors des interviews télévisées.

Un sprint final décisif

Les élections américaines sont gagnées par le candidat qui sait le mieux mobiliser. Kamala Harris a eu peu de temps pour mettre en place une organisation solide et se profiler en tant que combattante électorale, car elle n'a pas dû passer par des primaires internes au parti.

Donald Trump et les républicains ont tiré les leçons de la défaite de 2020. Ils ont placé des fanatiques des chiffres à la tête de l'équipe de campagne et se concentrent sur les États qu'ils veulent gagner. Le républicain peut également compter sur le soutien d'Elon Musk. L'entrepreneur a transformé le réseau social X en machine de propagande pour Trump.

Kamala Harris dispose de moyens financiers nettement plus importants que son adversaire et inondera probablement les Swing States de spots publicitaires dans les jours à venir. Elle se produit en outre avec Bruce Springsteen, Beyoncé, Samuel L. Jackson et Eminem, qui devraient changer la donne pour elle juste avant la ligne d'arrivée.