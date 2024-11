Donald Trump a demandé aux sénateurs de pouvoir nommer son administration sans leur approbation. Les démocrates pourraient se mettre sur son chemin. Photo: Getty Images

Le président élu américain Donald Trump a demandé dimanche aux sénateurs de le dispenser de leur approbation, en principe obligatoire, pour nommer les plus hauts responsables de sa future administration. Un article de la Constitution américaine permet au président de procéder à des nominations sans qu'elles soient approuvées par le Sénat quand ce dernier n'est pas en session.

Mais cette disposition est rarement activée. Les sénateurs s'arrangent habituellement pour siéger au moment des nominations et exercer ainsi leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif.

Les démocrates vont-ils bloquer?

Le Parti républicain a regagné la majorité au Sénat, qui se réunira en janvier pour prêter serment. Mais les élus démocrates pourraient tout de même ralentir le processus d'approbation des nominations.

«Parfois les votes peuvent prendre deux ans ou plus. C'est ce qu'ils (les démocrates) ont fait il y a quatre ans et nous ne pouvons pas laisser cela arriver de nouveau», s'est insurgé dimanche sur X le président élu, en référence à son premier mandat (2017-2021).»Tout sénateur républicain visant à prendre la place convoitée de chef de file au Sénat américain doit accepter des nominations» hors des sessions parlementaires, a-t-il ajouté.

Aller le plus vite

Les trois sénateurs en campagne pour ce poste ont réagi en soutenant la demande de Donald Trump.»100% d'accord. Je ferai n'importe quoi pour que vos nominations (soient approuvées) le plus vite possible», a écrit Rick Scott, sénateur élu en Floride. Ce dernier est soutenu par les milliardaires Vivek Ramaswamy et Elon Musk et d'autres alliés de Donald Trump pour chapeauter les élus du parti au Sénat.

«Nous devons agir vite et de manière décisive pour que les personnes nommées par le président soient approuvées et toutes les options sont sur la table, dont celle de nomination lors d'une pause parlementaire», a déclaré John Thune, élu du Dakota du Sud, actuel numéro deux des républicains au Sénat.

«Il est inacceptable que les sénateurs démocrates bloquent» les nominations, a pour sa part déclaré John Cornyn, du Texas. «S'ils le font, nous resterons en session même les week-ends jusqu'à ce qu'ils cèdent. Et la Constitution donne au président le pouvoir de procéder à des nominations pendant les pauses», a-t-il ajouté.

Le Sénat américain examine et confirme par un vote, d'abord en commission, puis en séance plénière, les nominations des ministres, de leurs adjoints, mais aussi des ambassadeurs, des responsables militaires, des directeurs des multiples agences fédérales et des juges, notamment ceux de la Cour suprême. «Aucun juge ne doit être approuvé» avant que les républicains n'aient choisi leur leader et pris leurs fonctions au Sénat, a ajouté Donald Trump dimanche.