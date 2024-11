Kamala Harris s'exprimera ce soir sur la victoire de Donald Trump

11:34 heures

C'est officiel: Donald Trump est élu président des Etats-Unis!

0:57 CNN confirme: Trump gagne le Wisconsin et devient le prochain président des Etats-Unis

Les résultats du Wisconsin viennent de tomber. Le républicain sera bel et bien le 47e président des Etats-Unis. Les médias américains ont confirmé la victoire, et Trump signe un extraordinaire retour au pouvoir.

L'ancien président de 78 ans a réussi son pari de revenir à la Maison-Blanche à l'issue d'une campagne excessivement mouvementée, particulièrement agressive et indécise jusqu'à la dernière minute. Le come-back du républicain est d'autant plus extraordinaire que sa troisième campagne a été marquée par deux tentatives d'assassinat, quatre inculpations et une condamnation au pénal.

Sa victoire a été nette et rapide, l'ancien président raflant les deux Etats disputés de Caroline du Nord et de Géorgie en une poignée d'heures, avant que la Pennsylvanie et le Wisconsin ne lui servent de tremplin final.

Source: AFP