Pour l'instant, Donald Trump et Elon Musk sont de très bons amis. Le nouveau président veut garder le milliardaire de la technologie à ses côtés. Mais il est possible que cette amitié nouvelle entre les deux hommes soit déjà en danger.

1/6 Elon Musk et Donald Trump s'entendent à merveille. Photo: Getty Images

Johannes Hillig et AFP

Depuis la campagne pour la présidentielle américaine, Donald Trump, bientôt 47e président des Etats-Unis, et le milliardaire de la technologie Elon Musk sont inséparables. Les deux hommes ont l'ambition commune de transformer les Etats-Unis. Elon Musk sera d'ailleurs chargé de réduire les dépenses inutiles du gouvernement. Le «Department of Government Efficiency» (en français: «Département de l'efficacité du gouvernement») a été spécialement créé à cet effet.

Elon Musk et Donald Trump étaient déjà proches auparavant, mais leur partenariat s’est renforcé après la tentative d’assassinat contre Trump en juillet 2024 lors d’un rassemblement en Pennsylvanie. Blessé légèrement à l’oreille, Trump a reçu un soutien enthousiaste de Musk, qui non seulement s’est engagé dans sa campagne, mais a également investi plus de 118 millions de dollars pour son élection. Sa plateforme X (anciennement Twitter) est devenue un outil de propagande majeur pour le camp Trump.

Le meilleur conseiller de Trump est en colère

Mais l'amitié entre les deux hommes commence à se fissurer. Une rivalité aurait éclaté entre Elon Musk et Boris Epshteyn, le principal conseiller de Trump, au sujet des nominations dans la future administration. Alors qu'Elon Musk défend ses propres favoris, Boris Epshteyn voudrait voir ses candidats intégrer le gouvernement. Matt Gaetz, par exemple, devrait devenir le nouveau ministre de la Justice. Cette nomination provoque des remous même dans ses propres rangs. Notamment en raison de certains scandales qui assombrissent la nomination du député.

Si l'influence de Musk sur Trump s'accroît manifestement, celle d'Epshteyn diminue. Cela ne convient évidemment pas du tout au conseiller principal de Trump. Boris Epshteyn serait furieux qu'Elon Musk remette en question les qualifications de ses candidats préférés, rapporte le média «Axios».

Le pouvoir lui monte déjà à la tête?

Selon le site d'information, une dispute aurait éclaté mercredi dernier à Mar-a-Lago entre les deux hommes. Il est question d'une «escalade». Le milliardaire aurait reproché au principal conseiller de Trump d'avoir transmis des informations importantes à la presse.

Il semble que le pouvoir soit déjà monté à la tête d'Elon Musk. «Il se comporte comme s'il était le coprésident et veille à ce que tout le monde le sache», a déclaré une source à «NBC News».

Un bourreau de travail avec une tendance à la mégalomanie

Dans le même temps, la popularité de Musk augmente auprès de Trump, mais aussi de sa famille. La petite-fille de Trump, Kai Trump, admet même qu'Elon Musk a atteint le «statut d'oncle». Mais peut-être Musk se rapproche-t-il trop du soleil.

Patron de X, Tesla et SpaceX, Elon Musk est connu pour son obsession pour le travail et revendique un style de management «hardcore». Au fil des années, sa vision politique s'est déplacée de plus en plus vers la droite. Le conflit avec le conseiller principal de Trump pourrait n'être que le début. D'autres pourraient suivre et ce n'est probablement qu'une question de temps avant que des disputes avec Trump n'éclatent.