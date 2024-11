Les leaders politiques du monde entier félicitent Donald Trump

Photo: IMAGO/UPI Photo

AFP Agence France-Presse

De nombreux dirigeants étrangers, ainsi que le chef de l'Otan, ont félicité mercredi Donald Trump après qu'il eut revendiqué sa victoire à la présidentielle américaine, sans attendre l'officialisation des résultats.

«Travailler ensemble» et «valeurs partagées»

Le président de la République française Emmanuel Macron a félicité Donald Trump dans un message sur X et s'est dit «prêt à travailler ensemble (...) Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité».

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a félicité Donald Trump pour sa «victoire électorale historique». «En tant qu'alliés les plus proches, nous nous tenons côte à côte pour la défense de nos valeurs partagées de liberté, démocratie et libre entreprise», a déclaré le dirigeant travailliste dans un communiqué.

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a félicité Donald Trump et a promis de garder l'Alliance unie. «Son leadership sera à nouveau un élément clé pour garder notre Alliance forte. J'ai hâte de travailler avec lui à nouveau pour faire progresser la paix en renforçant l'Otan», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«La paix par la force»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité Donald Trump pour son «impressionnante victoire» et a dit espérer que ce dernier aidera l'Ukraine à obtenir une «paix juste». «J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche "la paix par la force" dans les affaires mondiales. C'est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l'Ukraine d'une paix juste», a-t-il réagi.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu salue «le plus grand retour de l'Histoire». Cette victoire, revendiquée par Trump, marque selon lui «un réengagement puissant dans la grande alliance» avec Israël.

«En route vers une belle victoire», a déclaré sur Facebook le Premier ministre hongrois Viktor Orban, inconditionnel soutien de Donald Trump, apparaissant devant un écran de télévision affichant le comptage des voix aux États-Unis.

La Chine a déclaré mercredi espérer une «coexistence pacifique» avec les Etats-Unis. «Nous continuerons à aborder et à gérer les relations Chine-Etats-Unis sur la base des principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération mutuellement bénéfique», a fait savoir la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d'un point de presse régulier.

Italie et USA, deux nations «sœurs»

Le Premier ministre indien Narendra Modi a adressé mercredi ses «félicitations du fond du coeur» son «ami» Donald Trump pour sa «victoire électorale historique». «Je me réjouis de renouveler notre collaboration pour renforcer encore le (...) partenariat global et stratégique» entre l'Inde et les Etats-Unis, a déclaré Modi sur X.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a félicité mercredi son "ami" Donald Trump qui a revendiqué la victoire aux élections américaines. «Nous espérons que les relations entre la Turquie et les États-Unis se renforceront et que les crises et les guerres régionales et mondiales, en particulier la question palestinienne et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, prendront fin», a écrit Erdogan sur X.

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a loué mercredi l'alliance «inébranlable» entre l'Italie et les Etats-Unis, félicitant le «président élu Donald Trump» qui a revendiqué la victoire. «En mon nom et au nom du gouvernement italien, les plus sincères félicitations au président élu des Etats-Unis Donald Trump. L'Italie et les Etats-Unis sont des nations "soeurs" liées par une alliance inébranlable, des valeurs communes et une amitié historique. C'est un lien stratégique que, j'en suis convaincue, nous renforcerons davantage encore», a-t-elle écrit.