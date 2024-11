Une vidéo de fraude en Arizona propagée par une «usine à trolls» russe

Dans une interview, un homme qui se présente comme «un ancien assistant» du secrétaire d’État de l’Arizona affirme que cet Etat clé est victime d’une fraude électorale. Voici le contenu d’une vidéo largement diffusée sur X, mais qui remonterait jusqu’à l’«usine à trolls» qui a cherché à influencer l’élection américaine de 2016, indique la télévision américaine CNN ce mardi 5 novembre.

CNN rapporte que Le FBI, le Bureau de la directrice du renseignement national (DNI) et l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) ont publié un rapport commun quelques heures avant le jour de l’élection, expliquant que des agents d’influence russes «ont fabriqué et amplifié une vidéo récente qui dépeint faussement une interview d’un individu affirmant qu’il y a eu fraude électorale en Arizona, qui a impliqué la création de faux bulletins de vote à l’étranger et la modification des listes électorales pour favoriser la vice-présidente Kamala Harris».

Publiée puis supprimée

La vidéo, visionnée au moins 236'000 fois sur X avant d’être retirée, a été créée et diffusée par la Foundation to Battle Injustice (la fondation pour combattre l’injustice), connue comme agent d’influence russe engagée dans la désinformation en lien avec le processus électoral américain.

L’intervieweur présenté dans la vidéo, Mira Terada, pose des questions à un «dénonciateur» qui semble être Adrian Fontes. Mais ses réponses apparaissent comme générées par l’intelligence artificielle, selon l’enquête de la télévision américaine. CNN rapporte que le véritable Adrian Fontes «a déclaré que ces affirmations (ndlr: présentes dans la vidéo) étaient fausses».