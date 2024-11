Les Suisses davantage favorables à Trump que leurs voisins européens

La Grèce et la Grande-Bretagne sont devant la Suisse dans ce classement. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

En comparaison avec d'autres pays européens, un grand nombre d'électeurs en Suisse - environ un quart - donneraient leur voix à Donald Trump. C'est nettement plus que par exemple en Scandinavie et dans les pays voisins de la Suisse. C'est ce que montre un sondage de l'institut Gallup.

L'enquête a été menée dans 43 pays auprès de 41'000 adultes. Les titres alémaniques de Tamedia ont diffusé le sujet lundi soir.

En Suisse, 61% des personnes interrogées soutiennent la candidate démocrate Kamala Harris. Un quart (25%) voterait pour le républicain Donald Trump. Dans les pays européens occidentaux, seuls la Grande-Bretagne et la Grèce, avec respectivement 27 et 33%, affichent un taux supérieur en faveur de Trump.

L'image des Etats-Unis se dégraderait

Au Danemark par exemple, seuls 4% se prononcent en faveur de Trump, contre 7% en Finlande et en Norvège, 11% aux Pays-Bas, 13% en Allemagne et en France, 16% en Autriche et 18% en Italie. Le soutien à Trump est en revanche élevé en Europe de l'Est: en Serbie, en Hongrie et en Bulgarie, près de la moitié des personnes interrogées voteraient pour l'ancien président américain.

Gallup a également demandé si l'image des Etats-Unis dans le monde s'améliorerait ou se dégraderait avec Trump. Seuls 19% des personnes interrogées pensent qu'elle s'améliorerait avec Trump. Sur cette question, les Suisses se montrent plus critiques à l'égard du républicain: 16% déclarent que l'image des Etats-Unis serait plus positive avec lui, tandis que 59% s'attendent à une péjoration.

L'institut a sondé en octobre près d'un millier de personnes représentatives dans chaque pays. La marge d'erreur est de 3 à 5%.