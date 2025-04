Article rémunéré, présenté par CFF

L’hiver est fini: on file prendre l’air! Et pour cela, quelle meilleure destination que la Suisse? Les plus belles régions du pays sont facilement accessibles en train, c'est parfait pour une excursion d’une journée. Le tout, sans embouteillages ni stress pour se parquer. Le voyage en transports publics devient le premier moment fort de votre excursion.

Découvrez la Suisse à la carte : des tours soigneusement sélectionnés le long de lignes de train traversant de superbes paysages et des lieux incontournables. Vous choisissez simplement les activités qui vous plaisent, montez à bord, et profitez du trajet. Descendez où bon vous semble, prenez le temps de visiter un endroit, et remontez à bord pour poursuivre votre journée de découverte.

Car en Suisse, les transports publics restent le meilleur moyen de voyager: une seule liaison suffit souvent pour découvrir une multitude de merveilles. Laissez-vous inspirer par nos idées de tours, choisissez vos arrêts préférés, et profitez de la journée en toute décontraction, avec un maximum de découvertes et de plaisir!

Zurich, bien plus qu’une ville

1/10 Visite de la ville: Zurich ne se résume pas à la Bahnhofstrasse. Du Lindenhof au lac, en passant par les quartiers du Schipfe et du Niederdorf. Photo: Zürich Tourismus

Zurich est facilement accessible en train. Depuis le Lindenhof, on peut profiter d’une vue imprenable sur le Niederdorf, le Grossmünster et l’église Saint-Pierre. Une balade à travers le quartier du Schipfe, au bord de la Limmat, vous emmène à travers de charmantes ruelles jusqu’à la Bürkliplatz, où une croisière sur le lac de Zurich s’impose.

La plus grande ville de Suisse offre, avec l’Uetliberg, le point de départ idéal pour des randonnées en pleine nature. Depuis le sommet emblématique de Zurich (accessible avec le téléphérique de l’Uetliberg), la vue est imprenable sur la ville, le lac et les Alpes. Randonnées, pique-nique ou restaurant: c’est la montagne de tous les possibles. Et avec le sentier des planètes menant au Felsenegg, c’est aussi une escapade ludique et instructive jusqu’au téléphérique d’Adliswil.

On peut également prendre son envol à l’intérieur du simulateur de vol de la Josefstrasse, en prenant place dans le cockpit d’un avion de ligne, d’un avion de chasse, d’un vaisseau spatial ou d’un bolide de Formule 1. Pour celles et ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre et se plonger dans l’esprit de l’UEFA Women’s EURO 2025, le musée FIFA est idéal pour découvrir l’histoire du football international. Avec l’offre RailAway, vous profitez en plus d’une réduction sur l’entrée.

Diversité dans la région Jura & Trois-Lacs

1/9 Au bord du lac de Neuchâtel, on se sent déjà en vacances. Photo: Switzerland Tourism

De l’allemand au français, de la charmante ville de Morat au Haras national d’Avenches, du vignoble du Vully au climat tropical du Papiliorama, la région Jura & Trois-Lacs séduit par sa diversité.

Au printemps, elle invite tout naturellement à l’évasion en plein air. Par exemple, à Neuchâtel, ville millénaire située au bord du lac, l’air a immédiatement un goût de vacances. Dominant la ville, le site de Chaumont, tel un nid d’aigle, offre un point de vue grandiose sur tout le Pays des Trois-Lacs. Pour redescendre, le Sentier du Temps vous guide à travers les ères de l’évolution.

A seulement 17 minutes de train de Neuchâtel, Sugiez vous accueille dans le Vully. Il s’agit de la plus petite des grandes régions viticoles de Suisse, où il est possible de déguster les meilleurs crus directement chez les vigneronnes et vignerons.

Si vous aimez les animaux, direction Kerzers: à 36 minutes en train de Neuchâtel, le Papiliorama vous plonge dans un univers tropical. Venez y découvrir une faune exotique, des papillons époustouflants et un pont suspendu à sept mètres de hauteur pour explorer la canopée. Avec l’offre RailAway, vous profitez d’une réduction sur l’excursion.

Si vous êtes plutôt gastronome, cap sur Morat pour un voyage gourmand. Outre sa vieille ville pittoresque, Morat regorge de bons restaurants et propose des croisières idylliques sur le lac. Et pourquoi ne pas l’explorer dans le cadre d’une croisière sur les Trois-Lacs? Grâce à l’offre RailAway, vous pouvez profiter de réductions.

A deux pas, ou plutôt six minutes en train depuis Morat, se trouve Avenches. Là, le Haras national suisse vous ouvre les portes de l’univers du franches-montagnes, la seule race de chevaux de Suisse.

Au cœur de la Suisse

1/7 Hohle Gasse, le chemin creux: c’est ici, dans cette ruelle creuse, que Guillaume Tell attendit le bailli Gessler. Difficile d’imaginer un lieu plus chargé de légendes suisses. Photo: Schweiz Tourismus/Nico Schaerer

La ligne de train reliant Lucerne à Brunnen traverse bien plus que le cœur de la Suisse: elle offre un paysage de montagnes et de lacs d’une beauté spectaculaire. Il est vivement conseillé de profiter de plusieurs haltes sur le parcours. A Meggen, par exemple, une promenade s’impose, avec l’église Saint-Pius et ses 888 plaques de marbre, des jardins impressionnants et le château de Meggenhorn.

A Immensee, l’histoire nationale prend vie: en chemin vers Küssnacht am Rigi, vous passez devant la chapelle de Tell, puis par la célèbre Hohle Gasse, ou chemin creux. Au pavillon d’information, vous trouverez des informations intéressantes sur la légende de Guillaume Tell, racontée par Friedrich Schiller. Les environs pittoresques viennent étayer la promenade.

Niché entre le Rigi et les Mythen, s’étend le lac de Lauerz, bordé de cerisiers et du marécage de l’Aazopf. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent continuer leur marche jusqu’à Schwyz, point de départ du funiculaire le plus raide du monde sur le Stoos. Grâce à l’offre RailAway, vous profitez de réduction sur cette expérience. Le trajet de sept minutes est déjà une belle découverte en soi. Là-haut, à 1300 mètres, s’offre un paysage de montagne à couper le souffle. Les chemins de randonnée invitent à l’exploration, et l’air frais des montagnes rafraîchit les sens.

Depuis Schwyz, un trajet en train de quatre minutes vous conduit à Brunnen, où une charmante promenade au bord du lac vous attend. C’est aussi un bon point de départ pour une croisière sur le lac des Quatre-Cantons. Avant l’embarquement, vous trouverez de nombreux cafés et restaurants où il fait bon s’attarder. Ou que diriez-vous d’une partie de minigolf directement au bord du lac?

