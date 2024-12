Pour la quatrième année consécutive, Blick élit les plus belles stations de ski de Suisse. Près de 70 destinations s'affrontent dans quatre catégories différentes. Qui montera sur le podium cette année? Votez et remportez de super prix.

Blick recherche les plus belles stations de ski suisses

Blick recherche les plus belles stations de ski suisses

1/7 Les Blick Winter Awards sont de retour ! Pour la quatrième fois, Blick recherche les plus belles stations de ski de Suisse pour la saison d'hiver 24/25. Au total, 67 destinations se présentent au vote des Blick Winter Awards et concourent pour les distinctions dans quatre catégories. Photo: Shutterstock

Nikolina Pantic

Où les Suisses préfèrent-ils skier ? Quelles stations possèdent les pentes les plus raides ou la meilleure offre en dehors des pistes? Avec les Blick Winter Awards, nous recherchons les plus belles destinations enneigées du pays. Et c'est à vous de décider qui se retrouvera sur le podium.

Voter et gagner des prix

67 destinations sont en lice dans quatre catégories cette saison. Votez dès maintenant et jusqu'au 02 février 2025 sur winterawards.ch et avec un peu de chance, vous gagnerez de superbes prix. Des forfaits de ski aux billets pour des manifestations, les écompenses feront briller les yeux des fans d'hiver.

Les destinations ont présenté leur candidature et s'affrontent dans les catégories suivantes:

«Petit & raffiné»

«Loisirs & plaisir»

«Famille»

«Ski & Snowboard»

Cette année, vous déciderez non seulement de la première place, mais également de l'ensemble du podium en votant pour vos 3 stations favorites.

Le meilleur parmi les meilleurs

Les destinations hivernales les plus appréciées de la communauté seront récompensées dans deux catégories spéciales: meilleure station de ski de Suisse et meilleure station de ski de Suisse romande. Celles qui remporteront le plus de voix dans toutes les catégories avec les votes du public en seront les grandes gagnantes. Qui défendra sa place sur le podium cette année?

Les gagnants de la saison de ski 2023/24 pourront-ils s'imposer face aux autres destinations ou de nouveaux champions seront-ils couronnés? Les heureux gagnants seront désignés le 20 février 2025 à Zurich. D'ici là, le suspense reste entier!