Kamala Harris participe aux préparatifs d'un dîner de Thanksgiving, jeudi à Wahington. Photo: AFP

Solène Monney Journaliste Blick

Tremblements de tête, yeux à moitié fermés, mauvaise articulation et mouvements de mains exagérés. Si Kamala Harris pensait faire son come-back dans un coup d'éclat après sa défaite à l'élection présidentielle, c'est réussi.... mais sûrement pas comme elle l'espérait.

Dans un appel national sous forme de vidéo, ce qui a retenu l'attention des internautes, c'est moins le message que l'état de la vice-présidente. Nombreux sont ceux qui pensent que la démocrate était ivre. Postée sur la chaîne Youtube de Kamala Harris, puis republiée en un court clip sur la page X des démocrates, la vidéo avait pour but de remercier le personnel de campagne pour son travail et les rassurer sur l'avenir.

Kamala Harris avait déjà été la cible de rumeur infondée sur une consommation excessive d'alcool. Mais son état dans la vidéo ne fait pas uniquement parler sur les réseaux sociaux, des médecins s'interrogent aussi. Le «Daily Mail», repris par Slate jeudi 29 novembre, a condensé les avis d'experts. Voici leur verdict.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Ivre reste le bon terme»

Pour Carole Lieberman, psychiatre spécialisée dans l'alcoolisme, la thèse que Kamala Harris était sous influence ne peut pas être exclue. Les mouvements de tête, l'élocution et le regard de la vice-présidente sont pour elle des signes que la vice-président avait peut-être bu.

Une analyse que Stuart Fischer, urgentiste à New York, confirme. Il apporte tout de même une nuance: «Elle n'est pas complètement ivre, mais 'ivre' reste certainement le bon terme.» Le médecin ajoute: «A un moment, elle semble avoir une voix pâteuse lorsqu'elle dit: 'Je dois juste vous rappeler… [pause de deux secondes] … de ne jamais laisser personne vous prendre votre pouvoir.'» Pour lui justement, les longues pauses sont un signe de plus qui vient renforcer l'idée que Kamala était sous emprise de l'alcool.

D'autres facteurs possibles

Pas si vite! Les experts avancent également d'autres hypothèses à prendre en compte comme la gêne de Kamala Harris de réapparaître publiquement après sa défaite cinglante ou simplement l'épuisement. Une autre piste serait que l'état de la vice-présidente pourrait être dû à des somnifères.

L'avis de l'analyste corporelle Judi James est plus tranché: Kamala Harris n'arrive juste pas à montrer des émotions humaines honnêtes. «C'était un discours très verbeux combiné à un rituel de langage corporel qui tente de vous persuader que vous écoutez des pensées et des messages extrêmement profonds et motivants», détaille-t-elle. La démocrate aurait tenté de montrer ses émotions et de faire preuve d'empathie envers ses partisans. Un exercice qui n'a apparemment pas convaincu une partie des internautes.