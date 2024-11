Les pompes à chaleur peuvent-elles vraiment chauffer nos maisons et appartements lorsque les températures plongent sous les -10 °C? Et sont-elles adaptées aux bâtiments anciens? Autant d’idées circulent sur les pompes à chaleur, mais qu’en est-il vraiment?

Une pompe à chaleur consomme beaucoup d'électricité

Faux. Même si une pompe à chaleur a besoin d’électricité pour fonctionner, elle génère une quantité de chaleur bien supérieure à l’énergie consommée. Leur efficacité est donc remarquable. La pompe à chaleur fonctionne, en quelque sorte, comme un réfrigérateur inversé: elle extrait la chaleur de l’extérieur pour la redistribuer à l’intérieur et ainsi chauffer son environnement. Le rapport entre l’électricité consommée et la chaleur produite est appelé coefficient de performance (COP). Par exemple, si une pompe utilise 1000 kilowattheures d’électricité pour générer 4000 kilowattheures de chaleur, son COP annuel est de 4. Les modèles récents peuvent atteindre des COP annuels allant jusqu’à 5, voire plus, selon la source de chaleur et les conditions spécifiques.



Les pompes à chaleur ne sont adaptées qu'aux nouvelles constructions

Faux. Si elles s’intègrent parfaitement aux nouvelles constructions, les pompes à chaleur modernes peuvent aujourd’hui être également installées dans tous types de bâtiments. Contrairement à il y a 20 ans, elles s’adaptent aisément à des bâtiments anciens rénovés sur le plan énergétique ou même à des maisons partiellement rénovées. Elles peuvent également fonctionner en complément des radiateurs déjà installés dans des constructions plus anciennes. Comme chez Matthias Glarner, ancien roi de la lutte, qui a remplacé son chauffage au mazout par une pompe à chaleur.

Les pompes à chaleur sont bruyantes

Faux. Bien qu’elles émettent du bruit, les pompes à chaleur actuelles sont beaucoup plus silencieuses qu’il y a 10 ou 15 ans grâce aux avancées technologiques. Ce sont principalement les pompes à chaleur air-eau qui produisent un léger bruit en soufflant de l’air à travers l’appareil. Pour réduire encore ce niveau sonore, elles peuvent être installées à l’intérieur. En revanche, les pompes à chaleur géothermiques, qui puisent leur énergie dans le sol ou les nappes phréatiques, sont totalement silencieuses. Avec des équipements de qualité, bien dimensionnés et soigneusement installés, le problème du bruit ne se pose plus.

La pompe à chaleur, efficace avec de l'énergie renouvelable Les pompes à chaleur utilisent l'énergie provenant de l'air, de l'eau ou de la terre. Elles permettent ainsi de réduire les coûts de chauffage jusqu'à 50% tout en n'émettant pas de CO₂. Elles peuvent également offrir une fonction de refroidissement pendant l'été. STIEBEL ELTRON est l'un des spécialistes leaders des pompes à chaleur en Suisse, avec près de 50 ans d'expérience. Que les pompes à chaleur soient installées dans une construction neuve ou existante, à l'intérieur ou à l'extérieur, l'entreprise a la solution pour chaque espace.

Les pompes à chaleur ne fonctionnent plus par grand froid

Faux. Les pompes à chaleur air-eau modernes sont conçues pour continuer à produire de l’énergie même lorsque les températures chutent à -25 degrés Celsius. Grâce aux grandes avancées technologiques opérées par les fabricants, elles restent efficaces, même dans des conditions hivernales extrêmes. Des fluides frigorigènes spécialement mis au point et des compresseurs de pointe permettent à ces systèmes de capter la chaleur présente dans l’air, le sol ou l’eau, et de la transformer en chaleur utilisable pour le chauffage. Leur fiabilité et leur efficacité sont d’ailleurs prouvées dans des régions très froides comme la Scandinavie ou le Canada, où elles continuent de bien fonctionner malgré les températures glaciales.





Les pompes à chaleur peuvent aussi refroidir en été

Vrai. Les propriétaires de pompes à chaleur peuvent aussi profiter de leur installation pendant l’été. En effet, ces dispositifs peuvent rafraîchir efficacement les pièces et habitations, rendant le climatiseur superflu. On distingue deux types de refroidissement: le refroidissement actif, qui fonctionne sur le même principe qu’un réfrigérateur. La pompe à chaleur, en tant qu’unité de refroidissement actif, évacue l’air chaud et vicié de l’intérieur vers l’extérieur. Et le refroidissement passif, ou «free cooling», qui repose sur un principe simple: la pompe à chaleur elle-même ne fonctionne pas, seuls le circuit de refroidissement et le circuit d’eau glycolée sont en activité. Ces systèmes exploitent la fraîcheur du sol ou de la nappe phréatique pour évacuer la chaleur des pièces via le chauffage au sol.

Les pompes à chaleur n'ont aucun avantage écologique

Faux, c’est tout l’inverse. Les pompes à chaleur utilisent les énergies renouvelables pour produire de la chaleur, sans émettre de CO₂ sur place. Et si elles sont alimentées par de l’électricité verte ou par une installation solaire individuelle, on se chauffe totalement sans émission de CO₂. Elles jouent donc un rôle majeur dans la protection du climat.

Un engagement fort, ensemble. Envie d'en savoir plus sur les énergies renouvelables ou sur les pompes à chaleur STIEBEL ELTRON et l'histoire de l'entreprise? Retrouvez de nombreux articles sur greencircle.ch. Green Circle est l'initiative de développement durable lancée par Ringier. Elle fait le lien entre la population, les économistes, les scientifiques et les ONG. C'est pourquoi 5% des recettes publicitaires de Green Circle sont reversés à des projets durables. STIEBEL ELTRON soutient Green Circle en tant que partenaire.