Gagnez un séjour pour 2 personnes à l'hôtel de la Cigogne

1/4 Les luxueuses chambres de l'Hôtel de la Cigogne vous accueilleront pour un moment de détente ultime.

Besoin d'évasion ou de redescendre en douceur après les vacances? Participez à notre concours et tentez de gagner un séjour pour deux personnes à l'Hôtel de la Cigogne à Saint-Ursanne, incluant nuitée en chambre Deluxe, petit-déjeuner, accès au spa et pass «Circuit Secret» pour la ville de Saint-Ursanne. Fraîchement rénové tout en ayant gardé son charme ancien, l'établissement vous permettra de vous détendre dans un décor historique!

La date limite de participation est fixée au 28 août 2024. Le gagnant sera ensuite désigné par tirage au sort et informé, et pourra réserver son séjour entre le 1ᵉʳ septembre 2024 et le 30 décembre 2024, suivant les disponibilités de l'hôtel. En cliquant sur «Participer au concours», vous acceptez les conditions de participation à ce jeu concours et les dispositions relatives à la protection des données de Blick.