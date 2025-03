Les Suisses boivent plus de trois tasses de café par jour. Des milliers de tonnes de marc de café sont ainsi produites chaque année. Photo: Shutterstock

Les Suissesses et les Suisses adorent le café. Chaque année, près de 4,4 kg de grains de café torréfiés sont consommés par personne, soit plus de trois tasses par jour. Mais qu’advient-il ensuite du marc de café? Dimanche prochain, le 30 mars, à l’occasion de la Journée internationale du zéro déchet, il est bon de rappeler que ce que l’on considère comme un déchet peut parfois avoir de la valeur — le marc de café en est un bel exemple.

Chaque année en Suisse, plus de 70'000 tonnes de café vert sont consommées. La quantité de marc de café ainsi produite est moindre, car les grains de café sont allégés par le processus de torréfaction, mais elle reste tout de même considérable. Il est bien connu que l’on peut utiliser le marc de café comme engrais pour le jardin ou comme colorant pour décorer les œufs de Pâques. D’aucuns affirment que l’on peut également y lire l’avenir.

Il est vrai que la majeure partie de marc de café finit à la poubelle. Le café moulu est tout de même de plus en plus utilisé pour produire de l’énergie grâce au procédé de compostage biologique.

En parallèle, on constate également un nombre croissant de projets visant à considérer le marc de café non pas uniquement comme un déchet ou une substance à composter, mais comme une matière première précieuse. Voici une sélection de quatre projets qui mettent en lumière les possibilités du marc de café.

Revêtements muraux, jeans et gobelets en carton fabriqués à partir de café

Un bâtiment futuriste : dans le Nest de Dübendorf, on fait beaucoup de recherche avec des matériaux réutilisables comme le marc de café. Photo: KEYSTONE

A Dübendorf (ZH), l’EMPA (Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche) et l’eawag (Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux) travaillent conjointement au sein d’une plateforme modulaire consacrée à la recherche et aux innovations. Au sein du «Nest», les deux instituts testent, explorent et développent de nouvelles technologies ainsi que de nouveaux matériaux et systèmes en conditions réelles. Leurs travaux ont permis de créer des revêtements muraux et des dalles à base de marc de café, de fibres de jean et de gobelets en carton usagés. Le marc de café a également été utilisé afin de créer des surfaces de mobilier durables et de qualité pour la cuisine. L’objectif du projet mené à Dübendorf consiste à développer ces nouvelles technologies pensées pour des constructions respectueuses des ressources naturelles en vue de leur mise sur le marché.

Des mugs fabriqués à partir de marc de café

Diverses inventions permettant de transformer le café ont déjà vu le jour. Parmi ces projets, on peut citer l’exemple de l’entreprise berlinoise Kaffeeform qui fabrique des gobelets réutilisables avec couvercle composés à 40% de café moulu. Le marc de café est collecté auprès de cafés, restaurants et entreprises de torréfaction, puis mélangé à des fibres de bois recyclées ainsi qu’à un polymère végétal. Le concepteur Julian Nachtigall-Lechner a débuté ses expérimentations en 2009 avant de créer sa start-up en 2015. Depuis, son entreprise a déjà fabriqué plus de 400'000 produits tels que des gobelets, mais aussi des tasses, des montres ou encore des dessous de verre.

Une liqueur de café pour un espresso martini

Le restaurant Nolla à Helsinki, en Finlande, propose non seulement de délicieux plats, mais s’est également investi d’une mission importante: celle de ne produire aucun déchet. L’établissement qui se revendique zéro déchet s’est d’ailleurs vu décerner une étoile verte Michelin. En cuisine, on a même trouvé une solution astucieuse pour revaloriser le marc de café. Ainsi, la matière est transformée en liqueur qui est ensuite utilisée pour élaborer les Espresso Martini. Le restaurant a d’ailleurs partagé la recette de sa liqueur dont la préparation est on ne peut plus simple. Voici les étapes: porter à ébullition 300 grammes de sucre dans 400 millilitres d’eau, puis rajouter 300 grammes de marc de café et réserver toute une nuit. Le lendemain, filtrer la préparation, puis y ajouter 250 millilitres de vodka et une prise de sel.

Marc de café et champignons: un projet étonnant

A Bâle, des champignons sont cultivés en plein cœur de la ville. En effet, chaque année, dans une arrière-cour et une cave, cinq tonnes de champignons sont cultivées. Parmi les variétés, on trouve des pleurotes roses et jaunes, des shiitakés, des pleurotes en huître et des crinières de lion . Le substrat à partir duquel les champignons sont cultivés est composé d’un mélange de déchets agricoles tels que des copeaux de bois de hêtre, des cosses de soja, du seigle, du son de blé, mais aussi du marc de café. Le projet lancé en 2015 par des passionnés de champignons vendait leurs cultures via leur propre boutique en ligne, sur les marchés de quartier et à la restauration. Actuellement, il est en pleine transition.

Que faire du marc de café au quotidien

Idéales pour composer à la maison : les capsules Coffee B, qui n'utilisent pas de substances étrangères comme le plastique ou l'aluminium. Photo: zvg

A la maison aussi, vous pouvez réutiliser votre marc de café. Comme mentionné plus haut, il peut vous servir l d’engrais, car il est riche en azote, en potassium et en magnésium. Une fois mélangé à du terreau dans un ratio de 1 pour 5 (1 part de marc de café pour 5 parts de terreau), on peut le répartir dans des plants de bruyère, de camélias, de roses, d’azalées et d’hortensias. Par ailleurs, le marc de café s’avère très efficace pour neutraliser les odeurs dans le frigo. Ainsi, quelques cuillères versées dans un petit récipient suffisent pour se débarrasser des mauvaises odeurs. Le même principe s’applique pour les chaussures. Pour cela, disposez un peu de marc de café dans un filtre à thé bien fermé et laissez poser dans vos chaussures toute une nuit. Le marc de café est également efficace pour dégraisser la vaisselle. Il suffit de diluer quelques cuillères dans de l’eau et de bien remuer. Vous pourrez ensuite nettoyer vos casseroles et ustensiles de cuisine à l’aide d’une éponge.