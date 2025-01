«L'euro pourrait tomber en dessous de 0,91 franc cette année»

1/8 Raiffeisen estime qu'un euro coûtera 92 centimes dans douze mois. Photo: Keystone

Martin Schmidt

Un franc suisse fort, c’est à double tranchant: il réjouit les Suisses qui font leurs courses à l’étranger ou partent en vacances hors des frontières, mais il complique la vie des exportateurs helvétiques en rognant leurs marges. Actuellement, un dollar s’échange à 0,90 franc et un euro à 0,94 franc. Mais à quoi s’attendre pour 2025? Deux experts se risquent à une prévision.

Matthias Geissbühler, responsable des placements chez Raiffeisen Suisse, s'attend à un cours de 0,92 francs pour un euro dans douze mois. «Actuellement, je ne parlerais pas forcément d'un franc fort. Le cours est poussé par une économie européenne qui s'affaiblit». Manuel Ferreira, 52 ans, stratège en chef de la Banque cantonale de Zurich, part du principe que l'euro coûtera 0,91 centime dans un an. «Ponctuellement, il pourrait même tomber en dessous.»

La France et l'Allemagne s'affaiblissent

Dans les deux plus grandes économies de l'UE, la France et l'Allemagne, le moteur cale. Les inquiétudes concernant la croissance, les troubles politiques et les menaces de tarifs douaniers du prochain président américain Donald Trump pèsent sur le moral. Les inquiétudes économiques dans la zone euro se répercutent également sur l'industrie suisse: ainsi, de plus en plus d'entreprises industrielles réfléchissent à l'introduction du chômage partiel. Les perspectives d'emploi restent toutefois positives grâce au secteur des services.

Les prévisions sont différentes vis-à-vis du dollar. «Celui-ci devrait continuer à s'apprécier légèrement par rapport au franc au cours des trois prochains mois», explique Matthias Geissbühler. L'évolution positive de l'économie américaine a déjà permis au dollar de se renforcer de 6% par rapport au franc cette année.

L'industrie devrait profiter du dollar au printemps

Les politiques économiques attendues sous Donald Trump pourraient stimuler l’inflation aux États-Unis, incitant la Réserve fédérale (Fed) à maintenir des taux d’intérêt plus élevés qu’initialement prévu. L’écart de taux entre la Suisse et les États-Unis s’amplifierait, renforçant ainsi le dollar.

Pour l'industrie, la force du dollar est une bonne nouvelle. En effet, les Etats-Unis sont désormais le principal pays d'exportation pour l'économie locale. Cet effet positif devrait toutefois s'estomper au cours de l'année. Chez Raiffeisen, on part du principe que le cours dollar/franc se stabilisera à nouveau au niveau actuel fin 2025. Manuel Ferreira, de la ZKB, s'attend à un léger renforcement du franc et à un cours du dollar de 0,87 centime sur l'année.

La dynamique économique mondiale est plus importante

Selon Manuel Ferreira, les fluctuations prévues des taux de change devraient rester supportables pour l’industrie suisse. «Si les exportations suisses perdent des plumes, la cause sera davantage à chercher auprès de la dynamique ascendante plutôt faible de la conjoncture mondiale», explique l'expert.

Compte tenu des prévisions actuelles, rien ne changera l'année prochaine pour la population suisse lorsqu'elle fera ses achats ou partira en vacances à l'étranger. Si le franc s'apprécie légèrement par rapport à l'euro et au dollar en l'espace d'un an, cet avantage sera englouti par la hausse de l'inflation à l'étranger.

A moyen et long terme, les experts s'attendent à une nouvelle appréciation du franc suisse comme on l'a déjà vu ces dernières années. Matthias Geissbühler cite comme moteurs la baisse de l'inflation en Suisse, la bonne situation financière du pays et sa grande stabilité.