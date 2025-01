Les leaders de la cryptomonnaie se réunissent à St-Moritz

1/11 Les riches et les puissants du secteur de la cryptographie se réunissent cette semaine à l'hôtel 5 étoiles Suvretta House à St-Moritz. Photo: Kim Niederhauser

Martin Schmidt et Kim Niederhauser

Devant le prestigieux hôtel cinq étoiles Suvretta House, les voitures de luxe s’alignent et à l’intérieur, l’ambiance est sous haute tension cette semaine. L’accès est strictement contrôlé et un dispositif de sécurité rigoureux est en place dès l’entrée. À l’intérieur, des agents en costume noir équipés d’oreillettes veillent discrètement. Leur mission: protéger des milliards de francs présents sur place. Quelques jours avant le Forum économique mondial (WEF) de Davos, le Suvretta accueille le «crypto-WEF».

Réunir autant de grandes fortunes en un seul lieu, comme lors de la Crypto Finance Conference (CFC) à Suvretta House, est exceptionnel, même pour St-Moritz. Après l’assassinat du PDG de United Healthcare, Brian Thompson aux États-Unis, les organisateurs de la CFC ont renforcé les mesures de sécurité pour garantir un environnement sécurisé à leurs participants.

De grands espoirs en Donald Trump

La liste des participants est des plus prestigieuses. Richard Teng, directeur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance, est présent en tant qu’orateur. Il a partagé la scène mercredi lors d’une table ronde avec Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, dont la fortune est estimée à près de 10 milliards de dollars selon plusieurs sources financières.

Les participants au crypto-congrès occupent presque toutes les chambres de Suvretta House. Photo: Kim Niederhauser

Ils ont notamment discuté du retour de la confiance dans le secteur des cryptomonnaies, qui avait été ébranlée ces dernières années. Après l’effondrement de la plateforme FTX en 2022, l’industrie a été sévèrement critiquée, surtout aux États-Unis. Cependant, avec l’autorisation des ETF sur le bitcoin début 2024, cette confiance a été restaurée. En 2023, Binance a vu son nombre d’utilisateurs augmenter de près de 80 millions, atteignant ainsi 250 millions d’utilisateurs.

Le futur président américain, Donald Trump, est perçu comme un allié naturel lors du CFC de St-Moritz. Brad Garlinghouse souligne l’impact majeur et positif de l’élection de Trump sur les activités de Ripple. Alors que l’ancien gouvernement américain entravait leurs initiatives, il espère que Trump instaurera dès son entrée en fonction des conditions favorables pour l’industrie. L'euphorie est palpable. A la question de savoir où se situera le bitcoin dans un an, les orateurs sont unanimes: autour de 232'000 dollars US. Actuellement, la crypto-monnaie la plus connue se situe à un peu plus de 102'000 dollars.

Des nerds qui contredisent les stéréotypes

Parmi les 250 participants du congrès figurent de nombreux entrepreneurs, dirigeants et investisseurs, majoritairement âgés de 30 à 50 ans.

Des crypto-millionnaires sur le verglas. Le plaisir ne doit pas être négligé. Photo: Andrea Furger

Beaucoup des participants ont investi tôt dans les cryptomonnaies ou dans la technologie blockchain, devenant ainsi très riches. C’est le cas d’un jeune participant de Los Angeles, qui, après des études de physique, a pris la bonne décision d’investissement et est devenu investisseur à plein temps, comme il le partage dans un entretien. À Suvretta House, les échanges sont fréquents: au petit-déjeuner ou dans le salon, les participants s’échangent des numéros et discutent des dernières tendances du secteur crypto. Les femmes passionnées par la crypto organisent même un petit-déjeuner à part. Le soir venu, les conversations se poursuivent autour d’un verre au bar.

Les investisseurs, notamment les family offices, espèrent découvrir à St. Moritz les stratégies permettant de faire croître davantage leur fortune. L’un des grands avantages du CFC St. Moritz réside dans la qualité de son réseau: il offre un accès privilégié à des informations exclusives, loin des regards du grand public. C’est ce qui fait du CFC l’un des congrès de cryptographie les plus importants au monde, grâce au travail de son CEO, Nicolo Stöhr. Les billets pour cette rencontre de trois à cinq jours, dont le prix varie entre 7800 et 11'900 francs, hors hébergement, sont si demandés qu'une longue liste d'attente est maintenue, beaucoup de candidats étant malheureusement refusés.

Nicolo Stöhr, CEO du CFC St. Moritz, affirme que le congrès génère une valeur ajoutée de 4 à 4,5 millions de francs. Photo: Kim Niederhauser

Aujourd'hui, les banques sont également les bienvenues

Autrefois, les membres de cette branche étaient considérés comme des «geeks», raconte l'un des participants sur place. Lors de la première édition en 2018, les banques étaient perçues négativement par de nombreux participants. Certains visiteurs se promenaient même avec des pulls arborant des messages hostiles envers les banques, se souvient un banquier en riant. Grâce à son réseau décentralisé, la blockchain laissait entrevoir un monde sans banques traditionnelles.

Cependant, avec la prospérité vient le besoin de sécurité – qu’il s’agisse de protéger les cryptomonnaies contre le vol ou de garantir leur transmission lors de la succession, afin d’éviter que l’or numérique ne disparaisse dans les méandres des données. Aujourd’hui, les institutions financières sont bienvenues, et plusieurs responsables de banques privées suisses spécialisées dans les investissements en cryptomonnaies se retrouvent à la Suvretta House.