À cause d’une cataracte bilatérale, Komivi Yakoubou était aveugle jusqu’à récemment. Il raconte à Manuela Frey, ambassadrice de la CRS, comment une opération des yeux a changé sa vie.

Sous le soleil du Togo, Komivi, 14 ans, court après un ballon de football improvisé, confectionné avec des déchets recyclés par les enfants du village. Le garçon rigole et s’amuse; une scène tout ce qu’il y a de plus commun dans les villages reculés de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Mais pour Manuela Frey, 27 ans, ce moment est inoubliable. Tout était extraordinaire: Komivi courant après un ballon, s’amusant avec d’autres enfants et riant de manière insouciante.

Extraordinaire, car cet adolescent était aveugle dès son plus jeune âge. Il a recouvré la vue en décembre dernier, grâce à un projet de la Croix-Rouge suisse (CRS). En tant qu’ambassadrice de la CRS, Manuela Frey a pu constater par elle-même les effets concrets de cette aide sur place.

Manuela, quel a été l’objectif de votre voyage au Togo?

En tant qu’ambassadrice, ma mission est de représenter la plus grande organisation humanitaire de Suisse. Ce voyage m’a permis de voir directement comment les dons à la CRS sont mis à profit.

Quelles ont été vos impressions du pays et de ses habitants?

Le Togo est l’un des pays les plus pauvres du monde. J’en ai pris pleinement conscience dès le premier jour, en visitant une clinique ophtalmologique dans la petite ville de Notsé. Le personnel médical fait de son mieux pour maintenir un niveau d’hygiène acceptable, mais les ressources disponibles sont rudimentaires. Les habitants sont malgré tout d’une richesse intérieure remarquable. Ils ont beaucoup moins que nous et pourtant ils respirent le bonheur et la gentillesse.

Manuela Frey découvre le quotidien dans les champs avec Komivi Yakoubou, dont la famille élève également quelques chèvres.

Pourquoi la rencontre avec le jeune Komivi vous a-t-elle particulièrement touchée?

En raison de son histoire, qu’il m’a racontée en utilisant ses mains et avec l’aide d’un traducteur. Komivi était aveugle depuis son plus jeune âge en raison de la cataracte et il en souffrait énormément. En Suisse, une simple opération de 20 minutes peut restaurer la vue en remplaçant un cristallin opacifié par un implant. Mais pour Komivi, la cécité voulait dire: pas d’école et peu d’amis. Et le plus triste dans tout ça, c’est qu’il n’avait jamais été apprécié à sa juste valeur. Au Togo, les aveugles sont souvent perçus comme «inutiles»

Même par sa famille?

Ses parents m’ont confié qu’ils étaient complètement désemparés par la cécité de leur fils. La famille est très pauvre; elle possède seulement un champ et quelques chèvres. Chaque membre doit contribuer aux tâches, et un enfant aveugle représente une charge supplémentaire considérable. Il ne peut ni aider, ni subvenir à ses propres besoins une fois devenu adulte. Il y a encore une année, les parents de Komivi ne savaient pas que sa cécité était traitable et qu’un projet existait dans leur pays pour soutenir celles et ceux qui ne pouvaient pas financer l’opération.

À Notsé, la CRS a mis en place une clinique ophtalmologique. Cette clinique traite également l’amétropie, dont souffre cette jeune fille.

Comment ont-ils découvert ce projet?

En assistant à une réunion d’information organisée par la Croix-Rouge togolaise dans un village voisin.

La Croix-Rouge suisse a-t-elle financé l’opération de Komivi?

En grande partie. Au Togo, le coût d’une opération des yeux équivaut à environ 50 francs. La famille a dû contribuer à hauteur d’environ 6 francs, le reste étant pris en charge par la Croix-Rouge. Il est important que les bénéficiaires apportent une contribution financière selon leurs moyens pour valoriser pleinement l’aide reçue.

Comment la vie de Komivi a-t-elle changé après l’opération?

Komivi est très fier de pouvoir se rendre utile et il a de grands projets. Il prévoit de commencer l’école cet automne pour rattraper le temps perdu et il n’est pas gêné à l’idée de s’asseoir avec des enfants qui ont l’âge de sa petite sœur.

Généralement, ce sont les personnes âgées qui souffrent de la cataracte. Quel en est l’impact?

Dans une société où chacune et chacun doit participer activement, la cataracte représente une véritable épreuve pour toute la famille. J’ai rencontré Abra Mayaba, une femme de 71 ans, qui avait perdu la vue à cause de cette maladie. Chaque matin, sa petite-fille venait avant l’école pour l’aider à se laver, à s’habiller et à faire le ménage.

Abra Mayaba a été aveugle pendant quatre ans. Sa famille a vendu une chèvre pour payer la franchise de son opération des yeux.

Cette femme de 71 ans a-t-elle également bénéficié d’une opération?

Oui, elle a été opérée. Grâce à cela, sa petite-fille peut à nouveau aller à l’école en étant bien reposée. Une chose que j’ai comprise lors de ce voyage, c’est que lorsqu’une personne aveugle retrouve la vue grâce à un don, on lui offre plus que la vue.

C’est-à-dire?

Cela lui ouvre également de nouvelles opportunités pour sortir du cycle de la pauvreté: elle peut aller à l’école ou apprendre un métier, gagner de l’argent et aider sa famille à subvenir à ses besoins quotidiens.

Ce voyage a-t-il changé votre vision des choses?

Oui, j’ai pris conscience du privilège que nous avons en Suisse, où l’accès à une éducation de qualité et un filet de sécurité sociale sont la norme. La somme nécessaire à une telle opération est une somme que beaucoup d’entre nous dépensent pour des choses futiles. Depuis, je réfléchis autrement à la valeur d’un billet de 50 francs.

Comment avez-vous utilisé cette somme dernièrement?

Je l’ai utilisée pour faire un cadeau. J’ai promis à Komivi de lui envoyer un vrai ballon de football. Maintenant qu’il peut voir, il pourra enfin en profiter pour jouer!