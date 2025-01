De la musique, une gastronomie de premier plan, du beau temps et une vue magnifique sur la mer: la croisière musicale Marti est synonyme de détente et de bonne humeur dans une ambiance unique. Photo: ZVG

L'actu en un clic La première croisière musicale de Marti a attiré un nombre étonnant voyageurs en 2003

La combinaison entre voyage en car, croisière et diversité musicale plaît toujours autant

Lorsque le Costa Fascinosa quittera le port italien de Gênes pour mettre le cap au sud le 4 octobre prochain, c’est un voyage spécial qui commencera à bord du navire: la célèbre croisière musicale Marti fêtera en effet son 20e anniversaire en mer pendant 8 jours. Il s’agit d’un voyage devenu un grand classique, qui a su conquérir son public depuis 2003 en proposant un mélange entre croisière en mer et musique pour tous les goûts.

«Au départ, tout cela était destiné à fêter le centenaire de l’entreprise, mais c’est devenu un élément incontournable de notre histoire», explique Michelle Marti, co-directrice de l’entreprise familiale de Kallnach, dans le canton de Berne. Pour elle, c’est la preuve que «l’innovation et le travail finissent toujours par payer».

Avec ses 122 ans d’existence, Marti est l’un des plus anciens voyagistes de Suisse. L’entreprise organise des voyages en car à travers toute l'Europe sur différentes thématiques. On retrouve dans son portefeuille aussi bien des circuits que des vacances à pied et à la mer, des voyages à vélo et en avion ou encore des croisières fluviales et maritimes. La recette de son succès? «Des programmes authentiques et parfaitement adaptés à la destination, une planification et une organisation minutieuses ainsi que des collaboratrices et collaborateurs qualifiés et expérimentés», explique Michelle Marti.

Quand l’hôtel a appris à flotter

Un succès que l’entreprise a eu envie de célébrer en grande pompe à l’occasion de son 100e anniversaire en 2003. L’autocariste du Seeland bernois a en effet décidé de sortir des sentiers battus en organisant un voyage musical pour 600 personnes. Un objectif ambitieux qui a donné à l’équipe l’occasion de mettre au point des solutions originales qui ont marqué les esprits jusqu’à aujourd’hui.

Un bateau réservé uniquement pour la croisière musicale Marti: le Costa Atlantica dans le port. Photo: ZVG

Mais cette idée innovante a également posé un défi: trouver un hôtel pour un groupe aussi important. Cet obstacle a finalement été surmonté grâce à un retournement de situation inattendu: un partenariat existant avec Costa Croisières a permis à l’équipe d’ajouter un hôtel flottant à son programme. La compagnie italienne a mis à disposition des voyageurs venus de Suisse 300 cabines sur le Costa Atlantica.

La demande a dépassé toutes les attentes

Mais ce qui s'est passé ensuite à dépassé toutes les attentes de la maison Marti, tout en confirmant la clairvoyance de l'idée. La demande ayant littéralement explosé, il a fallu un engagement impressionnant de toute l'équipe pour faire face à l'afflux. «Alors que nous étions en train de peaufiner le programme musical du voyage anniversaire à Kallnach, nous avons été littéralement submergés par les inscriptions de clients intéressés», raconte Michelle Marti. «Les 300 cabines ont été réservées en un rien de temps, et le contingent a été augmenté pratiquement toutes les semaines pour répondre à l'énorme demande».

Les croisières musicales Marti sont une expérience hors du commun. Cette année, l'entreprise familiale traditionnelle basée à Kallnach, dans le canton de Berne, en propose deux. D'abord, la toute première croisière musicale fluviale Marti, sous le titre «Le beau Danube bleu en musique». Du 4 au 11 mai, elle remontera le fleuve en partant de Vienne pour rejoindre Budapest en passant par Bratislava, avec à son bord différentes formations de musique folklorique. Ensuite, la grande croisière musicale anniversaire qui voguera en Méditerranée du 4 au 11 octobre. Le Costa Fascinosa partira de Gênes pour rejoindre Messine (en Sicile), La Valette (à Malte), Salerne (en Italie), Rome puis Ajaccio (en Corse) avant de revenir à Gênes. Pour chacune des deux croisières, les trajets aller et retour se feront en car.

Et ce, jusqu’à atteindre la somme impressionnante de 600 cabines, soit plus de la moitié de la capacité totale du navire. Cela a posé de nouvelles difficultés, car la compagnie maritime a commencé à craindre qu’un groupe aussi important ne nuise à l’expérience des autres voyageurs venus du monde entier. «Cela peut se comprendre», concède Michelle Marti avec le recul. «Imaginez un peu: un couple réserve une croisière tranquille, se réjouit à l’idée de profiter de la douce brise marine sur une musique de fond discrète, et se retrouve soudain au milieu de 1200 voyageurs suisses, accompagnés par dix groupes de musique faisant monter l'ambiance au son d'accordéons schwytzois sur un rythme endiablé. On peut supposer que ni le couple, ni nos croisiéristes n’y auraient trouvé leur compte.»

30 autocars en partance pour Gênes

Les demandes continuant à affluer au cours des semaines suivantes, il a fallu prendre une décision. Et celle-ci a été courageuse: pourquoi ne pas affréter l’intégralité du bateau? Le risque a payé. En effet, le 29 avril 2003, plus de trente cars de tourisme ont quitté Kallnach pour Gênes, où le Costa Atlantica a pris la mer le même jour. 2150 passagers ont profité de l’itinéraire, avec des escales à Naples, Malte, Corfou et Venise, ainsi qu'une grande diversité musicale à bord, du classique au rock, en passant par la musique folklorique.

La danse fait partie intégrante de la vie à bord. Photo: ZVG

Cette combinaison a tapé en plein dans le mille, tant pour les musiciens que pour les voyageurs. Samuel Zurbuchen, du Rimo-Quintett, qui a joué à bord depuis la première croisière et qui sera à nouveau présent cette année, commente: «Ces croisières musicales sont une expérience unique qui rassemble les musiciens et les passagers pour former une grande famille. C’est un honneur d’y participer en tant que musicien, car ces voyages réunissent des artistes de styles très différents et sont l’occasion de nouer des amitiés inoubliables.» Sa femme, Franziska, qui accompagne toujours son époux lors de ces voyages, ajoute: «Les croisières musicales ont commencé en 2003 sur un succès retentissant. Aujourd’hui, elles sont devenues une tradition bien ancrée où l’on n’a qu’à se laisser porter: un divertissement de qualité, le luxe d’un grand navire de croisière et la découverte des plus beaux endroits d’Europe.»

Toujours un moment fort : la visite de Venise. Photo: ZVG

«Nous avons été littéralement submergés par les retours positifs après la première croisière musicale: nous avons croulé sous les lettres, les appels téléphoniques et les e-mails enthousiastes», résume Michelle Marti. «Pour nous, cela a prouvé d’une belle manière qu’une idée audacieuse pouvait se transformer en événement incontournable.» Alors que tous les voyageurs attendaient de pouvoir repartir, la croisière musicale est ainsi devenue l'un des piliers du programme annuel de Marti.

2025: la croisière musicale Marti fête ses 20 ans

Depuis, la croisière musicale a eu lieu tous les ans, à l’exception des deux années du coronavirus. Et Michelle Marti confirme que le prochain voyage en octobre est attendu avec beaucoup d’impatience. Comme lors de la première édition en 2003, la croisière anniversaire traversera la Méditerranée et fera de nouveau escale à Malte, ainsi que dans les ports de Messine, Salerne, Civitavecchia/Rome et Ajaccio en Corse. En ce qui concerne la musique, 16 groupes seront présents et une fête de la bière rappelant l’Oktoberfest sera organisée en haute mer.

Bon à savoir: la croisière anniversaire est particulièrement intéressante pour les familles. Les dates du voyage correspondant aux vacances d'automne de plusieurs cantons, Marti propose des offres avantageuses pour les parents célibataires, par exemple des réductions ou des programmes pour les enfants à bord.

Un nouveau voyage fluvial à plus petite échelle

À l’occasion de l’anniversaire de la croisière musicale, l’équipe Marti a par ailleurs concocté une nouvelle idée: en mai, l’autocariste ouvrira un nouveau chapitre de son histoire en proposant sa première croisière musicale fluviale sur le Danube. Il s’agit d’une version plus petite et plus intimiste de la croisière traditionnelle, qui s’adressera à 150 passagers et fera escale dans les villes de Vienne, Bratislava et Budapest.

«Une alternative pour tous ceux qui préfèrent éviter l'effervescence des grands navires de croisière ou qui ont du mal à supporter le mal de mer», explique Michelle Marti pour illustrer les avantages de ce voyage alternatif. La co-directrice de l’entreprise familiale ajoute que l’objectif de cette croisière fluviale est de combiner le meilleur de deux mondes: «Le charme et la détente d’une croisière fluviale et la diversité musicale incomparable qui fait la réputation des voyages Marti depuis des années.» En effet, le divertissement atteindra à nouveau des sommets sur le Danube, notamment grâce au célèbre trio des Grubentaler, comptant parmi les groupes les plus en vogue de la scène musicale populaire actuelle.