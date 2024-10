Article rémunéré, présenté par SwissSkills et UBS.

Vendredi, les 45 participants et participantes suisses aux WorldSkills sont montés d’un pas décidé sur le podium dressé devant le Palais fédéral. Leur mission? Facile. Prendre une énième photo de groupe, cette fois-ci sur la Place fédérale. Mais soudain, une fanfare s’est mise à jouer. Les personnes qui semblaient nettoyer la place se sont muées en danseurs et danseuses de hip-hop, un DJ s’est mis à mixer, des skateurs et skateuses se sont approchés, suivis de lanceurs et lanceuses de drapeaux.

Carmen Többen avec ses collègues de l’équipe nationale SwissSkills lors de la surprise sur la Place fédérale. Photo: Manu Friederich





«C’est à ce moment que j’ai compris qu’il se tramait quelque chose. J’ai toujours rêvé de participer à un rassemblement éclair», explique Carmen Többen, médaillée d’or aux WorldSkills 2024 dans la catégorie «Réceptionniste d’hôtel». Et ce n’est pas tout: ce joyeux petit monde a rapidement été rejoint par les familles, amis et amies des champions et championnes. «Quand on lui a dit au revoir ce matin, elle ne se doutait pas de la surprise qui l’attendait», se félicite sa mère.

La jeune élite professionnelle suisse félicitée par diverses personnalités

Johann Schneider-Ammann (72 ans, ancien conseiller fédéral): «Toutes mes félicitations! Quelles performances remarquables! C’est en construisant sur des bases solides que nous pourrons assurer un avenir prospère à la Suisse. Nous devons absolument maintenir notre soutien à la formation professionnelle, continuer de la porter haut et fort». (Sur la photo, lors de la réception de la délégation des WorldSkills 2017). 1/4

La Suisse a remporté pas moins de quinze médailles, dont sept médailles d’or, aux WorldSkills de Lyon, qui se sont achevés il y a deux semaines. Un palmarès auquel s’ajoutent également 21 médailles d’excellence. La surprise, les responsables d’UBS (partenaire principal de SwissSkills) la préparaient déjà avant le début de la compétition en France afin de célébrer comme il se doit la réussite de nos championnes et champions professionnels. Et l'équipe d'UBS est parvenue à garder le secret pendant des semaines, sans que les membres de l’équipe ne se rendent compte de quoi que ce soit.

Toutes nos félicitations à la troisième meilleure nation du monde

«Vous avez montré aux yeux du monde entier l’excellence de la formation professionnelle suisse», a déclaré Christa Emminger de Grenus, directrice régionale d’UBS, région Berne, à l’attention de l’équipe nationale SwissSkills. En effet, la Suisse a terminé troisième au classement mondial des WorldSkills et meilleure nation européenne, illustration de l’excellence du système suisse de formation dual, comme l’ont souligné diverses personnalités lors des discours de félicitations.

UBS: Partenaire principal de SwissSkills 15 médailles – 7 d'or, 7 d'argent, 1 de bronze – ainsi que 21 médailles d'excellence ont été remportées par l'équipe nationale SwissSkills lors des WorldSkills 2024. UBS félicite chaleureusement les médaillés suisses. UBS s'engage pleinement dans le cadre de toutes les plateformes SwissSkills, qui visent à renforcer l'excellence dans l'exercice professionnel en Suisse. Cela inclut également le soutien à l'équipe nationale professionnelle SwissSkills. Les membres de l'équipe reçoivent un accompagnement dans leur préparation aux championnats internationaux, afin de démontrer la compétitivité du système de formation suisse dans un environnement international. Ringier Médias Suisse est le partenaire média officiel de SwissSkills.

Le champion professionnel Michael Ryter avec sa famille. Photo: Manu Friederich

De leur côté, les parents de Michael Ryter, champion dans la catégorie plâtrier constructeur à sec, sont tout sourire. «On était au courant depuis trois semaines», expliquent-ils. Leur fils, désormais champion du monde, ne se doutait de rien. «On nous a juste demandé de nous tenir ici pour prendre une photo. Mais quand les danseurs et danseuses de hip-hop sont arrivés…» Egidio Marcato est lui aussi très ému: il est l’expert, autrement dit le coach, de Carmen Többen, médaillée d’or dans la catégorie «Réceptionniste d’hôtel». Au sujet du flash mob, il nous dit d’une voix émue: «j’ai vraiment eu les larmes aux yeux».

Pour clore l’événement, UBS dévoile une immense affiche sur la Place fédérale, avec pour inscription: «La Suisse est fière de vous». Un message fort que la centaine de badauds et badaudes présents sur la place ont pu lire en direct, apprenant par la même occasion à quel point le système suisse de formation professionnelle est excellent par rapport au reste du monde.