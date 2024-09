A l’Alp Durnan, dans le parc naturel Beverin, aux Grisons, des bénévoles ont restauré un mur en pierres sèches centenaire. En plus de s’engager pour la préservation du paysage de montagne, l’équipe a ainsi créé un nouvel habitat pour des animaux et des plantes rares.

1/9 Les bénévoles Elena Eigenheer (au premier plan à droite) et Ross Linsley (à gauche) apprécient cette mission physique en pleine nature.

«Qu’est-ce qui me plaît dans cette opération? Absolument tout! Je m’amuse à placer les pierres comme pour un puzzle et je passe ma journée au grand air. Ce travail est un mélange de méditation et d’activité physique.» Elena Eigenheer est ravie de son engagement comme bénévole en pleine nature, du paysage, mais aussi de l’ambiance au sein de l’équipe.

Un autre bénévole, Ross Linsley, complète: «C’est l’occasion parfaite pour moi de faire un geste pour la nature.» Cet Australien retraité a emménagé en Suisse il y a 18 mois, sa femme ayant trouvé un nouvel emploi ici. «Lors des missions bénévoles, je rencontre de nouvelles personnes et je suis beaucoup dehors. Et les paysages des Grisons sont vraiment grandioses.»

Trois jours avec sept bénévoles

Pendant ces trois jours du mois d’août, Elena et Ross sont deux des sept personnes venues rénover bénévolement un mur en pierres sèches vieux de plus de 100 ans, au beau milieu d’une prairie de l’Alp Durnan, dans le parc naturel Beverin des Grisons. Ils ont découvert le projet grâce à la plateforme d’intermédiation pour le bénévolat UBS Helpetica.

Située à plus de 1800 mètres d’altitude, l’Alp Durnan se trouve au-dessus du village d’Andeer. Dans cette région, les murs en pierres sèches sont une tradition ancestrale. Ils protègent des forces de la nature, créent des terrasses pour les pâturages ou servent de murs de soutènement, tout en jouant un rôle crucial pour la biodiversité. Ils constituent en effet un habitat important pour les plantes et de nombreux petits animaux, comme les lézards, les serpents ou les hermines. Ils caractérisent par ailleurs le paysage. «Historiquement parlant, ils servaient sans doute de clôture», explique Flurin Stoffel, le responsable de projet au parc naturel Beverin qui dirige l’intervention bénévole. Il espère que le mur ainsi rénové tiendra aussi longtemps que l’ancien: au moins 100 ans.

«Les gens sont très motivés et intéressés»

Les murs en pierres sèches sont composés de pierres naturelles, qui sont soigneusement empilées les unes sur les autres afin de créer un mur stable, sans mortier. Flurin Stoffel présente cette technique aux bénévoles, de la théorie et à la pratique. Maître marbrier et technicien en pierres naturelles de profession, il dirige ces missions de bénévolat dans le parc naturel depuis 13 ans.

«Les gens qui s’inscrivent à nos missions sont toujours très motivés et intéressés», affirme-t-il. En dédommagement de leur travail, ils sont nourris et logés. Le déjeuner et le souper sont pris en commun au village, en contrebas, tandis que le dîner est fourni sous forme de panier-repas. Et tous les bénévoles sont hébergés en chambre individuelle dans la même auberge. «Le soir, nous nous retrouvons autour d’un verre de vin», raconte Flurin Stoffel.

Malgré l’intervention bénévole d’Elena, de Ross et de leurs collègues à l’alpe, les travaux sur les murs en pierres sèches sont loin d’être terminés. «Nous avons encore quelques années de travail devant nous avant d’avoir fini de rénover tous les murs en pierres sèches sur les hauteurs», explique le responsable de projet. Une chose est déjà certaine: il publiera un nouvel appel à bénévoles l’année prochaine. Et au moins la moitié des bénévoles de cette année a promis de revenir. La collaboration avec UBS Helpetica ne le soutient pas seulement dans la rénovation des murs en pierres sèches, mais permet aussi de faire mieux connaître le projet et le parc naturel Beverin.

Possibilités d’intervention variées

L’opération bénévole à l’Alp Durnan n’est qu’une mission parmi tant d’autres qui, grâce à UBS Helpetica, bénéficient d’une plus grande visibilité et mobilisent ainsi davantage de bénévoles. Toutes les actions ne se déroulent pas forcément dans la nature et en montagne. Les missions et les interventions sont variées.

