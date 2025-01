Une équipe de scientifiques a fait une découverte surprenante en Angleterre. Deux fossiles de mollusques vieux de 430 millions d'années, surnommés 'punk' et 'emo', révèlent une diversité inattendue dans l'évolution des Aculifera.

Des fossiles de mollusques baptisés «punk» et «emo»

Les scientifiques ont baptisé «Punk ferox» et «Emo vorticaudum» les deux fossiles découverts en Angleterre. Photo: Nature/Sutton et. al

ATS Agence télégraphique suisse

Il y a 430 millions d'années, la vie au fond des océans était plus insolite que supposé. Une équipe internationale avec participation suisse a découvert en Angleterre des fossiles désormais baptisés «punk» et «emo» en raison de leur apparence. Les scientifiques, dont Pierre Gueriau, de l'Université de Lausanne, présentent mercredi ces deux fossiles épineux et en forme de vers dans la revue Nature. L'un a été baptisé «Punk ferox», l'autre «Emo vorticaudum».

Punk a été nommé ainsi parce qu'il rappelait aux scientifiques les coiffures iroquoises du mouvement punk rock. Emo doit son nom aux franges souvent longues et tombant sur le visage des représentants de la scène emo. De plus, selon les auteurs, l'apparence du fossile rappelle les vêtements cloutés.

Les détails de leur évolution mal compris

Les deux nouvelles espèces appartiennent aux Aculifera, un sous-groupe des mollusques. Ces derniers sont certes le deuxième embranchement le plus riche en espèces du règne animal, mais les détails de leur évolution précoce restent mal compris, soulignent les scientifiques. Avec leur aspect punk et emo, les deux fossiles présentent des caractéristiques qui se distinguent nettement de celles des Aculifera connus jusqu'à présent.

Ces découvertes contredisent donc les hypothèses actuelles selon lesquelles les Aculifera seraient «morphologiquement conservateurs» et auraient conservé une structure corporelle relativement inchangée durant des millions d'années. Punk et emo tendent à prouver qu'il y aurait bien eu des phases de rébellion au cours de l'évolution de ce sous-groupe.