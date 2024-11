1/2 La police a diffusé un portrait robot de la victime. Photo: Police cantonale de Genève

Marc Strüby

La police cantonale genevoise réclame «la précieuse aide» de la population afin d'identifier une femme retrouvée sans vie il y a bientôt 10 ans, fait-elle savoir dans un communiqué.

Le 12 novembre 2014, la police a retrouvé le corps d'une femme dans l'Arve, à la hauteur des chutes à proximité du quai du Cheval- Blanc. Toutes les recherches effectuées — tant à l'échelle nationale qu'internationale — pour identifier cette personne sont restées vaines. Les éléments d'enquête laissent supposer que cette femme aurait des liens avec un ou plusieurs de ces pays: France, Espagne, Portugal et Brésil.

Tatouage distinctif sur la main

La victime avait environ 40 ou 50 ans lors de la découverte de son corps, était d'origine de la Péninsule ibérique, mesurait 156 cm et pesait 56 kg. Elle avait de longs cheveux bonds décolorés attachés en chignon et portait des boucles d'oreilles fantaisie avec des perles et une montre argentée de la marque Lotus. Un trèfle à quatre feuilles était en outre tatoué sur le dos de sa main droite.

Les forces de l'ordre prient toute personne ayant des informations sur cette affaire de prendre contact avec la Brigade criminelle de Genève au +41 (0)22 427 72 40 ou le 117.