Gagnez un séjour pour deux personnes aux Bains de Lavey

Participez à notre concours et tentez de remporter un séjour d'exception pour deux personnes aux Bains de Lavey, incluant nuitée au Grand Hôtel des Bains, massage, spa et demi-pension au restaurant La Table des Bains ou Chalet des Bains.

1/2 Le séjour inclut l'accès illimité au spa ainsi qu'un massage de 25 minutes par personne.

Besoin de vous détendre avant la rentrée? Participez à notre concours et tentez de gagner un séjour "Vitalité" pour deux personnes aux Bains de Lavey, incluant nuitée au Grand Hôtel des Bains**** avec petit-déjeuner, accès illimité aux bains thermaux pendant tout le séjour, demi-pension au restaurant la Table des Bains ou Chalet des Bains et un massage du dos et de la nuque d'une durée de 25 minutes par personne. Soufflez un peu et reposez-vous dans un cadre idyllique!

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La date limite de participation est fixée au 18 août 2024. Le gagnant sera ensuite désigné par tirage au sort et informé. En cliquant sur «Participer au concours», vous acceptez les conditions de participation à ce jeu concours et les dispositions relatives à la protection des données de Blick.