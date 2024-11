Plus d'une dizaine de femmes inculpées pour proxénétisme en Irlande

La police tchèque a inculpé 14 femmes pour avoir monté un réseau de prostitution en Irlande et en Irlande du Nord. (image d'illustration) Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

La police tchèque a annoncé jeudi l'inculpation de 14 femmes, dont 13 ressortissantes tchèques, accusées de proxénétisme en bande organisée pour avoir monté un réseau de prostitution, démantelé depuis, en Irlande et en Irlande du Nord.

Ces femmes ont bâti un réseau tirant profit de la «prostitution exercée par d'autres personnes» en 2019, a déclaré Jaroslav Ibehej, porte-parole de l'Agence nationale de lutte contre le crime organisé (NCOZ), dans un communiqué. Elles encourent jusqu'à 12 ans de prison en cas de condamnation.

400'000 euros gagnés

Le groupe «embauchait des prostituées issues de milieux sociaux défavorisés, assurait le contact et la communication entre les prostituées et les clients, le transport, l'hébergement et la publicité», a-t-il ajouté. Jaroslav Ibehej a précisé à l'AFP que 13 des femmes étaient de nationalité tchèque et qu'une était étrangère, sans préciser sa nationalité. La NCOZ n'a pas non plus précisé la nationalité des femmes prostituées.

Certaines des femmes ont été inculpées en tant qu'«opératrices» planifiant les horaires et dirigeant les clients vers les prostituées, a indiqué la même source. Les organisatrices récupéraient ensuite une partie des gains des prostituées, ayant ainsi généré au moins 10 millions de couronnes tchèques (400'000 euros) depuis 2019, a-t-il ajouté.