L’euro vaut environ 90 centimes suisses actuellement, un niveau historiquement bas. Faut-il en profiter pour investir dans la monnaie européenne? Voici les principaux avantages et les risques d'une telle démarche.

Vous voulez profiter de la faiblesse de l'euro? Voici les risques à connaître

Martin Müller

Cela faisait longtemps que l'euro n’avait pas été aussi bon marché. Une question évidente se pose donc: est-ce le bon moment pour investir dans la monnaie européenne?

Les avantages

Si vous avez prochainement besoin d’euros (pour des vacances, ou pour faire du shopping en France voisine), le moment est effectivement favorable. Le taux de change entre le franc suisse et l’euro a une fois de plus baissé, ce qui rend les achats à l’étranger encore plus avantageux pour les Suisses.

Les risques

En revanche, si vous envisagez de stocker des euros «en réserve» ou de miser sur une future remontée du cours en pariant, par exemple, sur une intervention de la Banque nationale suisse ou sur un bouleversement politique, il s’agit de pure spéculation. Rien ne vous empêche d’en acheter massivement: après tout, on parie volontiers sur la baisse du pétrole, de l’or ou même... du titre Nestlé.

Il faut néanmoins garder en tête qu'il s’agit d’un pari financier. A tout moment, il faut être prêt et capable d’en assumer les pertes potentielles.