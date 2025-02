XPeng fait face aux taxes européennes et américaines qui freinent son expansion. Photo: AFP

Le PDG du constructeur automobile chinois XPeng, spécialisé dans l'électrique et positionné sur un créneau moyen-haut de gamme, a indiqué samedi vouloir doubler d'ici fin 2025 le nombre de pays où l'entreprise est présente. Fondée en 2014, XPeng fait partie des firmes chinoises du secteur à avoir les plus fortes ambitions à l'international, en misant notamment sur les technologies de pointe et le design. «Nous allons accélérer par rapport aux 30 pays et régions où nous étions présents en 2024», a indiqué He Xiaopeng, le PDG de XPeng. «Cette année, nous allons passer à soixante et aurons ainsi établi plus de 300 points de service après-vente dans le monde», a-t-il affirmé.

He Xiaopeng s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée à Canton (sud de la Chine), en marge de l'expédition par bateau vers la Thaïlande d'une cargaison de voitures de la marque. XPeng a déjà des boutiques dans plusieurs pays européens dont la France, l'Allemagne, la Suède ou encore la Norvège. «Sur la période de dix ans allant de 2024 à 2033, nous espérons réaliser la moitié de nos ventes hors de Chine», a déclaré samedi He Xiaopeng.

Rivalité acharnée sur les prix

Une ambition affichée malgré les obstacles posées par l'Union européenne (UE), qui a décidé fin octobre d'ajouter aux 10% de taxes déjà en place une surtaxe allant jusqu'à 35% sur les voitures à batterie de fabrication chinoise. XPeng mise sur plusieurs fonctionnalités comme l'aide à la conduite, la recharge rapide ou encore des intérieurs modulables afin de se démarquer, notamment sur le marché chinois, où la concurrence fait rage. He Xiaopeng a ainsi prédit samedi la disparition probable de certains constructeurs chinois de véhicules électriques, sur fond de rivalité acharnée en matière de prix, de services et d'avancées technologiques.

«Cette année marque le début de la phase éliminatoire en Chine. Je pense qu'elle va être extrêmement intense en 2025, 2026 et 2027», a-t-il estimé. Un chiffre record de 10,9 millions de modèles hybrides ou électriques (+40,7% sur un an) ont été écoulés sur le marché chinois en 2024, selon la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA). La vitalité du secteur ces dernières années a entraîné l'émergence de plusieurs fleurons nationaux des véhicules électriques ou hybrides, dont les constructeurs BYD, SAIC Motor ou encore XPeng.