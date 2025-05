Vance et von der Leyen discutent des droits de douane à Rome

JD Vance a estimé dimanche à Rome que l'Europe était «un allié important», lors d'une rencontre avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le vice-président américain a reconnu des désaccords sur le plan commercial avec le continent européen.

Ces entretiens, les premiers à un si haut niveau depuis la hausse des droits de douane décidée par Donald Trump, «seront j'espère le début de négociations commerciales sur le long terme et d'avantages commerciaux sur le long terme entre l'Europe et les Etats-Unis», a-t-il estimé au début de la rencontre, en pleine guerre douanière entre l'UE et les Etats-Unis. «L'Europe est un important allié des Etats-Unis, les pays d'Europe pris individuellement sont d'importants alliés des Etats-Unis, mais bien sûr nous avons quelques désaccords, comme des amis en ont parfois, sur des sujets comme le commerce», a affirmé M. Vance au siège du gouvernement italien en présence de la Première ministre Giorgia Meloni. «J'apprécie l'hospitalité de la Première ministre Meloni, j'apprécie que Mme von der Leyen soit ici disposée à discuter», a-t-il déclaré.

La présidente de la Commission, assise d'un côté de Mme Meloni et M. Vance de l'autre, a elle salué «la relation très spéciale et proche» entre les Etats-Unis et l'UE. «Tout le monde sait que le diable est dans les détails, mais ce qui nous unit est qu'à la fin, nous voulons obtenir ensemble un bon deal pour les deux parties», a-t-elle ajouté.

Photo: keystone-sda.ch

Source: AFP