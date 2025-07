Usrula von der Leyen se prépare à rencontrer Donald Trump

La pause de droits de douane entre Chine et Etats-Unis pourrait être prolongée

La pause dans les droits de douane que s'appliquent réciproquement la Chine et les Etats-Unis pourrait être prolongée de trois mois supplémentaires afin de laisser le temps aux négociations d'avancer, a assuré mercredi le secrétaire au Trésor Scott Bessent lors d'une interview.

La pause de droits de douane entre Chine et Etats-Unis pourrait être prolongée, selon Scott Bessent Photo: keystone-sda.ch

Un premier cycle de négociations entre Pékin et Washington avait prévu une pause dans les importants droits de douane que les deux pays appliquaient aux produits venant de part et d'autre du Pacifique, pause qui devrait arriver à terme le 12 août.

Cela avait permis de ramener les droits de douane sur les produits américains et chinois, respectivement à 125% et 145%, à un niveau plus modeste de 10% et 30%, qui viennent s'ajouter à ceux déjà existants, sur un certain nombre de produits, avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, fin janvier.

«Nous avançons bien avec la Chine et nous devrions pouvoir aller vers des sujets plus larges, qui permettra un grand rééquilibrage entre les Etats-Unis et la Chine», a estimé Scott Bessent, interrogé sur Bloomberg TV. Des négociateurs des deux pays doivent se rencontrer la semaine prochaine à Stockholm, en Suède, pour un troisième cycle de discussions.

