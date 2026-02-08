Cash.ch

Une rotation sectorielle classique se déroule depuis fin octobre sur les marchés boursiers mondiaux. Les gagnants des mois précédents, la technologie et les biens de consommation discrétionnaires, sont soudain à la traîne. C'est la conclusion de la la Banque cantonale de Zurich (BCZ) dans son analyse de marché du mardi 3 février.

A la place, ce sont les secteurs sensibles à la conjoncture et importants sur le plan géopolitique, comme les matières premières, l'énergie et l'industrie, qui sont sous les feux de la rampe. Au niveau des styles, cela signifie une rotation marquée de la croissance vers la valeur, les petites capitalisations en profitant également.

Le 29 octobre comme point d'inflexion

Felix Jäger, stratège en placements d'actions à la BCZ, estime que le 29 octobre 2025 a été le déclencheur de ce changement. Ce jour-là, la banque centrale américaine (Fed) a certes baissé son taux directeur de 0,25 points de base, mais elle a en même temps signalé qu'elle ralentirait le rythme des futures baisses de taux.

En outre, le même jour, le groupe technologique Meta a été sanctionné en bourse pour ses perspectives d'investissement agressives, un acteur central du rallye de l'IA. Les craintes d'une bulle technologique se sont ainsi concrètement manifestées dans les cours. Selon une enquête menée par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds, le principal risque pour le marché des actions est passé en très peu de temps d'une récession américaine à une bulle technologique, avant que les tensions géopolitiques ne deviennent la principale préoccupation au début de l'année.

La géopolitique, nouveau moteur des cour

L'intervention américaine au Venezuela ainsi que les menaces à l'encontre de l'Iran et du Groenland ont placé les tensions géopolitiques au premier plan début 2026. Dans ce contexte, des secteurs comme les matériaux de base, l'énergie et l'industrie de l'armement sont particulièrement recherchés. Parallèlement, la conjoncture mondiale a majoritairement surpris positivement, ce qui soutient encore davantage ces secteurs. A cela s'ajoute une évaluation en partie avantageuse par rapport à l'ensemble du marché.

La BCZ met toutefois en garde contre les conclusions hâtives. Une rotation sectorielle qui commence par une reprise de l'évaluation ne peut se poursuivre à moyen terme que si elle se traduit également par une évolution des bénéfices. Or, cela n'a guère été le cas jusqu'à présent. Les quatre secteurs les plus performants au cours des trois derniers mois affichent tous une croissance des bénéfices inférieure à la moyenne par rapport à l'année précédente. A l'exception du secteur des matériaux de base, aucun d'entre eux n'a connu d'amélioration notable depuis fin octobre.

La BCZ considère donc la rotation sectorielle actuelle comme une reprise temporaire de l'évaluation de certains secteurs et non comme un changement durable de la garde sur le marché des actions. En raison de son fort momentum bénéficiaire et de son indice de révision des bénéfices élevé, le secteur technologique reste, au niveau mondial, le secteur privilégié par la banque cantonale pour les mois à venir.

La convergence actuelle des valorisations par rapport aux autres secteurs devrait également le soutenir. Il faut toutefois s'attendre à ce que le secteur technologique continue à être volatil. Les derniers mois ont montré que le marché suit de très près les développements dans le domaine de l'intelligence artificielle et réagit par des pertes de cours en cas de déceptions.