A cause des droits de douane de Trump, UBS n'est plus numéro 1 en Europe

A cause des droits de douane de Trump, UBS n'est plus numéro 1 en Europe

1/5 UBS n'est plus la première banque d'Europe continentale. Photo: SVEN THOMANN

Patrik Berger

UBS a perdu son titre prestigieux de plus grande banque d'Europe continentale, détrônée par la banque espagnole Santander. La cause? Une forte baisse du cours des actions UBS après le coup de marteau infligé par Donald Trump. Depuis l'annonce du président américain des nouveaux droits de douane le 2 avril, le cours de l'action UBS a chuté de plus de 15%.

De son côté, Santander n'a enregistré qu'une baisse de 5%. Selon les calculs du Manager Magazin, la capitalisation boursière d'UBS a chuté à 85,7 milliards d'euros, tandis que celle de Santander est montée à 91,3 milliards d'euros. A titre de comparaison, la valeur d'UBS s'élevait encore à près de 120 milliards d'euros en février dernier.

Voici le top 4 des banques européennes:

1. Santander 91,3 milliards d'euros 2. UBS 85,7 milliards d'euros 3. BNP Paribas 80,9 milliards d'euros 4. Unicredit 78,9 milliards d'euros

UBS avait pris la tête du classement en août 2023, après le rachat de Credit Suisse. La récente baisse du cours s'explique par le renforcement de l'engagement américain d'UBS ainsi que par sa stratégie d’internationalisation. Une situation qui rend la banque suisse plus vulnérable aux tensions géopolitiques, créant l'incertitude parmi les investisseurs.

La situation est différente pour les Espagnols. Santander profite d'une évolution positive de son cours. Depuis janvier, le cours de son action a augmenté de plus d'un tiers.

Derrière Santander et UBS se trouvent la française BNP Paribas et l'italienne UniCredit, avec des capitalisations boursières de 80,9 et 78,9 milliards d'euros. Si l'on prend également en compte le Royaume-Uni, HSBC arrive en tête du classement avec 137,8 milliards de livres.