Découvrez les prestations grand luxe de ces cliniques privées suisses

Afin de faire du charme à une clientèle suisse et internationale (très) aisée, certains établissements médicaux n’hésitent plus à brouiller les frontières entre médecine et wellness et proposent une myriade de prestations des plus chics et exclusives.

Alors que certains suisses ont eu des sueurs froides en découvrant la hausse des primes annoncée pour l'année 2025, d'autres n'hésitent pas à dépenser des sommes parfois folles afin d'optimiser leur santé et leur longévité. Photo: Chenot Palace Weggis

Margaux Sitavanc

Profiter d’une rééducation cinq étoiles dans un château du 17e siècle au bord du Lac de Constance, prévoir un protocole de «biohacking» ou de rajeunissement en marge de son contrôle gynécologique annuel ou encore explorer les moindres recoins de son corps physique au moyen de check-up ultra-poussés et ultra-onéreux, certaines cliniques privées suisses se distinguent par leurs propositions toujours plus luxueuses dans des cadres exclusifs. Découvrez les prestations hors normes de ces établissements entre médecine et wellness à travers un tour d’horizon non exhaustif.

Pour la santé et le bien-être des femmes

Photo: Clinique Suisse Montreux

Nichée au cœur de la très chic ville de Montreux et bénéficiant d’une vue panoramique sur le Léman et les Alpes, l’établissement Clinique Suisse propose une approche globale de la santé au féminin. Du simple contrôle gynécologique (y compris via un service d’urgence), en passant par le suivi de grossesse, l’accouchement, la prise en charge de patientes atteintes de cancers gynécologiques, le traitement des déséquilibres hormonaux ou encore la chirurgie gynécologique et sénologique, l’établissement fondé en 2016 mise sur des équipements à la pointe du progrès et permettant de réaliser des interventions dites mini-invasives. À côté de ces prestations médicales, Clinique Suisse propose en outre des interventions de médecine et de chirurgie esthétique, y compris de la zone intime (chirurgie du vagin ou des lèvres et même amplification du poing G grâce à une injection d’acide hyaluronique) ainsi que des programmes de «biohacking», tendance prisée notamment des entrepreneurs américains de la tech aux rêves de jeunesse éternelle.

Réadaptation au château

Photo: Klinik Schloss Mammern

Membre de l’association The Swiss Leading Hospitals répertoriant la crème de la crème des établissements proposant, selon leur site internet, «des infrastructures ultramodernes, des soins médicaux de tout premier ordre [...] dans une atmosphère conviviale et avec un suivi personnalisé pour une parfaite synergie», la Klinik Schloss Mammern reçoit dans son écrin - un château du 17e siècle entièrement rénové en bordure du lac de Constance – des patients à la recherche de soins de réadaption après une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, une atteinte de l’appareil locomoteur ou encore un cancer. D’une capacité d’une centaine de chambres, la clinique thurgovienne se targue de proposer à ses résidents, mais également à leurs proches, une cuisine «digne d’une étoile Michelin», rien que ça, ainsi que des chambres médicalisées tenant plus du palace que de l’hôpital.

Médecine de pointe et checkup à 15’000 francs

Autre établissement couru de la Riviera vaudoise, le Centre Médical et Clinique La Prairie compte plus de cinquante médecins et chirurgiens couvrant vingt-cinq spécialités comme la cardiologie, la gastroentérologie, la chirurgie orthopédique, la neurologie ou encore la psychiatrie. Équipé lui aussi à la pointe du progrès, l’établissement indique sur son site internet offrir «une prise en charge médicale globale et complète à tous les patients, quel que soit leur type d'assurance: assurance de base, semi-privée ou privée».

En marge de ces prestations médicales et de ses pôles de médecine et chirurgie esthétique et de médecine dentaire, la Clinique La Prairie s’est également spécialisée dans une offre de check-up qui, eux, ne s’adressent en revanche pas vraiment au commun des mortels ayant manqué de s’étrangler en découvrant la hausse des primes maladie 2025. Se targuant de 90 ans d’expertise dans la longévité, l’établissement propose un check-up «essential» dès 2500 francs et consistant en un bilan sanguin complet (dont les résultats sont connus dans la journée grâce à la présence d’un laboratoire d’analyses médicales sur site) suivi d’un entretien avec un médecin qui vous livrera un aperçu général de votre santé à l’instant T.

Photo: Clinique La Prairie

Pour aller plus loin, la clinique propose en outre les check-up «Signature» dès 5000 francs et «Deluxe» dès 15’000 francs. Mais alors, que peut-on obtenir pour cette somme, qui se rapproche du loyer annuel moyen pour un trois pièces en Suisse en 2022? Selon les informations disponibles sur le site internet de la clinique, le check-up en question, entièrement personnalisé, comprend entre autres un électrocardiogramme, une épreuve d’effort, des échographies de la zone abdomino-pelvienne, de la thyroïde, des carotides, une IRM cérébrale ainsi que toute une série d’examens complémentaires pour les femmes. Le but de la démarche? prévenir, optimiser et maximiser ses chances de vieillir en bonne santé.

Le boom des «médispas»

Moitié spa grand luxe, moitié clinique médicale, ces dernières années ont vu éclore la tendance des «médispas», écrins exclusifs où super riches et entrepreneurs stressés viennent se ressourcer et renouer avec leur énergie vitale.

Photo: Bürgenstock Hotels AG

Partie intégrante du célèbre Bürgenstock Resort surplombant le lac des Quatre-Cantons, le Waldhotel Health & Wellbeing offre tout le confort d’un palace et le sérieux de traitements conçus dans une démarche médicale. Au Waldhotel, les programmes, qui durent entre trois et quatorze nuits, ont été conçus en collaboration avec la Prof. Dr. Verena Briner, spécialiste en médecine interne générale et en néphrologie ayant passé vingt ans à la tête du département de médecine de l'hôpital cantonal lucernois LUKS.

Autre adresse suisse prisée des clients (très) aisés en quête de détente, de detox et de santé optimisée, le Chenot Palace Weggis, situé lui aussi au bord du Lac des Quatre-Cantons, dispose d’un spa de 5000 m2 au sein duquel s’affairent pas moins de cinquante personnes et propose des programmes de détoxification, de récupération, de prévention du vieillissement ou encore d’amélioration du sommeil à base de thérapies par résonance cellulaire, d’électrostimulation, de douches revitalisantes à haute pression, de menus diététiques à 850 Kcal par jour, de massages, d’oxygénation du sang ou encore de calcul de l’âge biologique. Afin de bénéficier de ces protocoles vous promettant jeunesse, santé et énergie retrouvée, il vous en coutera entre 5’500 et 8’200 francs.

Photo: Chenot Palace Weggis

Disposant également d’un département médical, les résidents du palace peuvent en outre réserver une consultation avec un médecin ainsi que des tests en laboratoire dans le but de déceler d’éventuelles intolérances alimentaires, mais également d’investiguer leur niveau de stress oxydatif, leurs biomarqueurs inflammatoires ou encore la présence de métaux lourds dans leur organisme.