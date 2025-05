il y a 26 minutes

Trump confirme prolonger jusqu'au 9 juillet la pause dans les droits de douane pour l'UE

Donald Trump a confirmé dimanche prolonger la pause dans les droits de douane pour l'Union européenne jusqu'au 9 juillet, après «une très bonne conversation» avec la présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen.

«Elle vient de m'appeler et elle a demandé une prolongation de la date du 1er juin, et elle a dit qu'elle voulait entamer des négociations sérieuses», a déclaré Donald Trump avant d'embarquer dans Air Force One, dans le New Jersey.

«Nous avons eu une très bonne conversation et j'ai accepté de déplacer la date au 9 juillet. (...) J'ai accepté, et elle m'a dit que nous allions rapidement nous rencontrer et voir si nous pouvions trouver une solution.»

