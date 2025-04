Trump se félicite du krach boursier en cours

Trump fait aussi chuter les prix du pétrole, au plus bas depuis 4 ans

La politique douanière musclée de Donald Trump et la riposte chinoise ne laissent pas le marché pétrolier indifférent. Les prix du brut, qu’il s’agisse du pétrole de la mer du Nord ou de celui des Etats-Unis, plongent à leur plus bas niveau depuis 2021. Le baril de Brent (159 litres), pour livraison en juin, s’échangeait à 64,78 dollars – soit plus de 5 dollars de moins que la veille. Quant au baril de WTI américain pour livraison en mai, il a perdu 5,64 dollars, tombant à 61,32 dollars.

La tendance est à la baisse depuis plusieurs jours déjà. Depuis l’annonce du nouveau paquet de sanctions douanières mercredi soir, le Brent a vu son prix chuter de plus de 10 dollars. Le conflit commercial n’est toutefois pas seul en cause: l’Opep+ a récemment annoncé une hausse de la production, avec en moyenne 411'000 barils supplémentaires extraits par jour jusqu’à fin mai. Une offre en hausse, une demande incertaine: l’équation est connue, et les marchés n’apprécient guère.