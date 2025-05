Le Canada juge les négociations avec Trump «très complexes»

Trump est le pire président pour la Bourse depuis 50 ans!

Après sa victoire électorale en novembre, Donald Trump s'était rendu à Wall Street, où il avait été accueilli en grande pompe. Mais l'euphorie suscitée par l’arrivée du nouveau président américain semble aujourd’hui largement dissipée.

Photo: IMAGO/NurPhoto

Cent jours après son entrée en fonction, Trump affiche le deuxième plus mauvais bilan boursier pour un président des États-Unis depuis 1974. Seul Richard Nixon avait fait pire – avant de démissionner peu après, certes en raison du scandale du Watergate, et non à cause des marchés.

Chute drastique des indices boursiers

Depuis l’investiture du 20 janvier, le S&P 500 a chuté de 7,27%, soit une perte de capitalisation boursière estimée à 3 660 milliards de dollars. Même le récent léger rebond, marqué par six séances consécutives de hausse, ne suffit pas à masquer le départ catastrophique – notamment dans le secteur technologique: les «Magnificent Seven» du Nasdaq se sont effondrés, avec des reculs à deux chiffres pour Amazon, Nvidia, Tesla et Apple. Même le marché obligataire américain, considéré comme un refuge, montre des signes de faiblesse.

En cause? la politique douanière de Trump. Les tarifs imposés à l'occasion du «Liberation Day» ont fait plonger les marchés en avril. Le flou persiste sur la direction à venir – seules des rumeurs de nouveaux accords commerciaux à huis clos circulent.

Les analystes parlent désormais d’un niveau d’incertitude historique lié à Trump. Résultat: les investisseurs se replient massivement sur l’or, en hausse de 26% depuis le début de l’année. Même le dollar vacille. La grande question qui agite la Bourse aujourd’hui: le pire est-il passé? Ou Trump risque-t-il d’aggraver encore la situation?